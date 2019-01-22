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Abdülkerim Durmaz'dan çarpıcı yorum: Cüneyt Çakır'ın Fenerbahçe'ye garezi var

Spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz, Bursaspor Fenerbahçe maçını yöneten hakem Cüneyt Çakır'ı sert sözlerle eleştirdi.

22 Ocak 2019 Salı 03:35
Abdülkerim Durmaz'dan çarpıcı yorum: Cüneyt Çakır'ın Fenerbahçe'ye garezi var

Süper Lig 18. haftasında oynanan ve 1-1 berabere biten Bursaspor - Fenerbahçe maçında Aytaç'ın golünden önce Valbuena'ya yapılan hareketin faul olup olmadığı tartışma konusu oldu. Beyaz TV yorumcusu Abdülkerim Durmaz, Cüneyt Çakır'ı sert sözlerle eleştirdi.

Bu maçı 3 bölümde ele alabiliriz. Fenerbahçe'nin durumu nedir? Ligin ilk yarısı ve ikinci yarıdaki Fenerbahçe arasındaki fark nedir? 90 dakikaya bakıldığında kim maçı hak etti? Bununla birlikte hakem ne yaptı? Bir maç böyle değerlendirilir.

"İlk yarı fizik açından gayet iyiydi''

Fenerbahçeliler çok üzgün de olsa, takım bugün ilk yarıda fizik açıdan gayet iyiydi. Ersun Yanal'ın bir eli değmiş. Bu sevindirici. Ancak ikinci yarının tamamı kötü. 60. dakikadan sonra takım yoruldu. Fizik kondisyon bitti. Bu açıdan bakıldığında takımın durumu daha düzelmiş değil. Bu oyun yetmez. Bursaspor ikinci yarıda ağırlığını koydu ve en azından 1 puanı hak etti. Kaçan pozisyonlarda dikkatli olsalardı kazanabilirlerdi. Fenerbahçeli olarak bunları tespit edelim. Biz Fenerbahçe'yi göklere çıkarmıyoruz.

"Fenerbahçe'ye de garezi var''

Bunun dışında bir de hakem faktörü var. Cüneyt Çakır diye bir hakem var. 15-20 yıldır bu ülkeyi kandırıyor. Fenerbahçe'ye de garezi var. Bu arkadaş takıma ve tribüne göre, puan durumuna göre kararlar veriyor. Golden önce Valbuena'ya net faul var.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 03:35
  1. Abdülkerim Durmaz
  2. Cüneyt Çakır
  3. Fenerbahçe
  4. Bursaspor

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