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"Abdülkadir ve Yusuf'u uzun zamandır izliyorlar"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Abdülkadir ve Yusuf'u uzun zamandır izliyorlar. Oyuncularımızın hepsini izliyorlar. Bugün Lille ve Manchester United takımları izledi"

07 Mayıs 2019 Salı 00:00
"Abdülkadir ve Yusuf'u uzun zamandır izliyorlar"

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İstikbal Mobilya Kayserispor maçında Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ü Fransa'nın Lille ve İngiliz ekibi Manchester United'in yetkililerinin izlediğini söyledi.

Ağaoğlu, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu sezon iyi bir hava yakalayarak çıkışlarını sürdürdüklerini belirtti.

Bu senenin bir prova olduğunu ifade eden Ağaoğlu, "Provada eksikleri, noksanları görüyorsunuz. Onları izale ederek, telafi ederek önümüzdeki sezon çok daha farklı bir Trabzonspor seyrettireceğiz. Bundan da kimsenin endişesi olmasın." dedi.

Ağaoğlu genç oyuncuların da performansına değinerek, "Genç yetenek kırmızı halıda olmuyor, yeşil sahada oluyor. Abdülkadir Ömür'ü izlesinler, genç yetenek neymiş, futbolun yıldızı, süperi neymiş. Ne mutlu bize ki ülkede futbolu izleyen milyonlara bunu bir kez daha gösterdik. Yerlisi yabancısı hepsi benim canım ama Abdülkadir Ömür'ü alnından öpüyorum. Sadece bugün oynadığı oyunla değil, bir takım örümcek tutmuş beyinlere verdiği dersle alnından öpüyorum. Ders böyle verilir." şeklinde konuştu.

Bir basın mensubunun Yusuf ile Abdülkadir Ömür'ü Fransa ekibi Lille ile İngiliz ekibi Manchester United'in izlediğine ilişkin sorusu üzerine, "Bizim oyucularımızı uzun zamandır izliyorlar. Oyuncularımızın hepsini izliyorlar. Bugün Lille ve Manchester United takımları izledi. Eğer Trabzonspor'u Avrupa'nın önde gelen liglerinin önde gelen kulüplerinin izleme ekipleri izliyorsa bu bile bizim için gurur kaynağıdır." ifadelerini kullandı.


- Uğurcan Çakır'ın açıklamaları


Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanan maç esnasında sahaya atlayan bir taraftar ile öz çekim yapan kaleci Uğurcan Çakır, basın mensuplarına o anları anlattı.

Uğurcan, o esnada biraz paniklediğini belirterek, "Ben ileriye bakıyordum. Pozisyonu izliyordum. Arkamdan geldi dokundu. Böyle biraz panik oldum. Dedi ki, 'Ağabey selfie çekilebilir miyiz?', ben de 'Tabii ki kardeşim' dedim. Zaten kaleci yerdeydi oyun durmuştu. Sonra güvenlik görevlileri geldi ve 'Ne oluyor' dediler ve ben de 'Sıkıntı yok abi gidebilir' dedim. Ondan sonra sıkıntı oldu ama ne oldu bilmiyorum." diye konuştu.



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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 00:00
  1. Ahmet Ağaoğlu
  2. Futbol
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Trabzonspor
  5. Uğurcan Çakır

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