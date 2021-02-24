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Gündem Abdülkadir Selvi'den bomba iddia: Erdoğan’a tuzak kurmak istiyorlar
Gündem

Abdülkadir Selvi'den bomba iddia: Erdoğan’a tuzak kurmak istiyorlar

Hürriyet gazetesi yazarlarından Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanlığı'nı başka bir isme bırakacağı iddialarını kaleme aldı. Bu iddiaların bilinçli bir şekilde servis edildiğini söyleyen Selvi, "Erdoğan'a bir tuzak kurulmak isteniyor. AK Parti, Erdoğan'dan; Erdoğan AK Parti'den koparılmak isteniyor" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 11:08:00 -
Abdülkadir Selvi'den bomba iddia: Erdoğan’a tuzak kurmak istiyorlar

Hükümete yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Son dönemlerde kulislerde dillendirilen "Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki kongrede AK Parti Genel Başkanlığı'nı başka bir isme bırakabilir" iddialarına değinen Selvi, "Burada Erdoğan'a bir tuzak kurulmak isteniyor. AK Parti, Erdoğan'dan; Erdoğan AK Parti'den koparılmak isteniyor" ifadelerine yer verdi.

"Bazı isimler konuşuluyor"

Bugün yapılacak İstanbul il kongresi ile birlikte AK Parti'nin ilk kongrelerinin tamamlanacağını, 24 Mart'ta ise büyük kongre yapılacağını hatırlatan Selvi; konuya ilişkin görüşlerini şu şekilde aktardı: "Büyük kongrede AK Parti kadrolarının önemli ölçüde yenilenmesi bekleniyor. Ancak AK Parti kongresi yaklaştıkça, bir formül el altından servis edilmeye çalışılıyor. O nedenle bu yazı bir erken yazı olarak kabul edilebilir. AK Parti kongresi yaklaştıkça şu tartışmayı daha sık yapacağımız anlaşılıyor: Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı ile AK Parti Genel Başkanlığı'nın bir arada olmasından dolayı memnun olmaması, bu nedenle kongrede genel başkanlıktan ayrılarak AK Parti Genel Başkanlığı'nı güvendiği bir isme bırakacağı şeklindeki iddialar. Bazı isimler de konuşuluyor. Ama o isimlerin bu modelden haberi yok.

"Genel başkanlık, Erdoğan'ın kırmızı çizgisi"

Çünkü burada Erdoğan'a bir tuzak kurulmak isteniyor. AK Parti, Erdoğan'dan, Erdoğan AK Parti'den koparılmak isteniyor. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni en çok da partisinin başına geçmek için istedi. Geçmişte Özal ve Demirel'in partilerinden ayrıldıktan sonra yaşananları gördü. Ayrıca parlamenter sistem döneminde bu modeli test etme imkânı buldu. AK Parti Genel Başkanlığı konusunun Erdoğan'ın kırmızı çizgisi olduğunu biliyorum. Bunun doğru olduğuna da inanıyorum. O nedenle sureti haktan görünen bu formülün AK Parti'yi Erdoğan'ın elinden almak için bir tuzak olduğunu düşünüyorum."

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