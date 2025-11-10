Abdulkadir Selvi, yeni anket sonuçlarını paylaştı: CHP’nin oyları düştü, daha da düşecek! Çünkü…

GENAR'ın ekim ayı anketine göre partilerin oy oranları şu şekilde sıralandı:

AK Parti: % 33.7

CHP: % 31.8

DEM Parti: % 9.4

MHP: % 8.4

İYİ Parti: % 4.5

Zafer Partisi: % 3.7

Yeniden Refah Partisi: % 2.8

Anahtar Parti: % 2.1

TİP: % 1.3

Saadet Partisi: % 1.1

GENAR’ın sonuçlarını değerlendiren Selvi, Ekrem İmamoğlu ile ilgili hukuki süreçlerin CHP'nin oylarında geçici bir artışa neden olduğunu, ancak bu etkinin zamanla azaldığına dikkat çekti

Abdulkadir Selvi’nin yazısı şöyle: “Şimdi sizinle İhsan Aktaş’ın başkanı olduğu Genar’ın ekim ayı anketini paylaşacağım.

AK Parti yüzde 33.7’yle birinci sırada yer alırken CHP yüzde 31.8 çıkıyor. DEM Parti yüzde 9.4’le üçüncü sıraya yerleşti. Onu yüzde 8.4’le MHP takip ediyor. İYİ Parti yüzde 4.5 çıkarken onu yüzde 3.7’yle Zafer Partisi takip ediyor. Yeniden Refah Partisi yüzde 2.8 çıkarken Anahtar Parti uzun bir aradan sonra tekrar yüzde 2 seviyesine çıktı. Anahtar Parti yüzde 2.1 olurken TİP yüzde 1.3, Saadet Partisi ise yüzde 1.1.

CHP’NİN DURUMU

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla birlikte CHP yüzde 35.6’ya sıçramıştı. Ama bu trend birkaç ay sürdü. Tekrar yüzde 30 sınırına doğru çekildi. Yargıyla ilgili süreçler ise muhalif tabanı CHP etrafında topladığı için yüzde 30’un altına düşmesini engelliyor. Normalleşme süreciyle birlikte CHP’nin serbest düşüşe geçip yüzde 30’un altına doğru gerilemesi söz konusu olabilir. Neden? Çünkü CHP, Ekrem İmamoğlu’nu anlatmak dışında bir siyaset üretemedi.

EKONOMİ ZORLUYOR

AK Parti’nin yükselişini ise ekonomi frenliyor. Dış politikada yaşanan gelişmeler AK Parti’nin yelkenlerini şişirirken ekonomik sıkıntılar AK Parti’yi aşağıya doğru çekiyor.

GENAR’ın Türkiye raporunda 2026 yılında asgari ücretliler, emekliler ve dar gelirlilerle ilgili yapılacak bir iyileşmenin yerel seçimlerde sandığa gitmeyerek mesaj veren seçmenin geri dönüşünü sağlayacağının altı çiziliyor. Ekonomideki yaşanacak iyileşmenin yüzde 5’lik ilave seçmen kazandıracağı ifade ediliyor. Tabii tersi olursa 2026 yılında asgari ücretliler, emekliler ve dar gelirliler bekledikleri artışlara kavuşamazlarsa bu beklentiler boşa çıkabilir. Çünkü ekonomik sıkıntılar dar gelirliler açısından yakıcı bir sorun olmaya devam ediyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Terörsüz Türkiye süreci siyaseti etkileyen önemli dalga boylarından biri haline geldi. Süreç ilerledikçe Terörsüz Türkiye’ye destek artıyor.

Terörsüz Türkiye sürecini destekleyenlerin oranı yüzde 69.7’ye çıkarken hayır diyenlerin oranı yüzde 20.7’ye geriledi. Ağustos ayında bu destek yüzde 56 seviyesindeydi. 13.7 puanlık bir sıçrama yaşanmış. Fikrim yok diyenlerin oranı ise yüzde 9.6 çıktı.

PARTİLERDEKİ ORANLAR

Terörsüz Türkiye sürecine en büyük destek Cumhur İttifakı ortaklarından geliyor. AK Partililer yüzde 89.9’la en yüksek desteği verirken

MHP seçmeni yüzde 81.9’la süreci destekliyor. DEM Parti seçmeni yüzde 79.9’la üçüncü sırada gelirken CHP seçmeninin sürece olan desteği yüzde 56.8 çıkıyor. Sürece karşı kampanya yürüten ve Meclis komisyonuna üye vermeyen İYİ Parti seçmeninin yüzde yüz karşı olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. İYİ Parti seçmeninin yüzde 56.9’u karşı çıkarken yüzde 37.5’i destekliyor. İYİ Parti seçmeninin yüzde 5.6’sı ise kararsız. Bu veriler Terörsüz Türkiye sürecinde genel bir mutabakat oluştuğunu göstermesi açısından önemli.”