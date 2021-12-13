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Ekonomi Abdulkadir Selvi asgari ücretin olacağı rakamı açıkladı: Kulağıma gelen rakam...
Ekonomi

Abdulkadir Selvi asgari ücretin olacağı rakamı açıkladı: Kulağıma gelen rakam...

Gazeteci Abdulkadir Selvi, asgari ücret ile ilgili yaptığı açıklamada, “Benim kulağıma 4 bin 70 TL gibi bir şey geldi” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 10:41:00 - 2021-12-13 11:22:23
Abdulkadir Selvi asgari ücretin olacağı rakamı açıkladı: Kulağıma gelen rakam...

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, asgari ücret konusunda “Benim kulağıma 4 bin 70 TL gibi bir şey geldi” dedi.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022’de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantıyı 9 Aralık’ta yapmış ancak yine sonuç alamamıştı.

Enflasyon nedeniyle aylık 2 bin 825 lira alan asgari ücretlinin alım gücü bir senede erirken, 2022 yılı asgari ücretinin yüzde 20’lerin üstünde seyreden yıllık enflasyondan fazla olması bekleniyor. İşçi örgütleriyse TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranına inanmadıklarını, asgari ücrette artışın çok daha yüksek olması gerektiğini savunuyor.

Köşe yazısında ‘asgari ücretin bugün açıklanması beklendiğini’ ifade eden Selvi, “Ankara’da bazı rakamlar konuşuluyor. Benim kulağıma 4 bin 70 TL gibi bir şey geldi. Dilerim daha çok olur ama ben duyduğumu söyleyeyim” diye yazdı.

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AGİ nasıl hesaplanır? AGİ hesaplama tablosu 2022 asgari ücret AGİ ücretleri!

Ekonomi

AGİ nasıl hesaplanır? AGİ hesaplama tablosu 2022 asgari ücret AGİ ücretleri!

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Yorumlar

1453

OLSA ne olacak çocuklara düğün dahi yapamıyacağız altın 1000 tl ye yaklaştı
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Mevlüt

Asgari ücret artırmak önemli değil önemli olan istikrarı sağlamaktır zam yapılır ertesi gün zamla alınır.kimse vazgeçilmez değildir bunlar gidecek milletin yüzü gülecek güle güle gidin birdaha gelmeyin.
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Abdulkadir Selvi asgari ücretin olacağı rakamı açıkladı: Kulağıma gelen rakam...
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Abdulkadir Selvi asgari ücretin olacağı rakamı açıkladı: Kulağıma gelen rakam...

Gazeteci Abdulkadir Selvi, asgari ücret ile ilgili yaptığı açıklamada, “Benim kulağıma 4 bin 70 TL gibi bir şey geldi” dedi.
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