Abdulkadir Selvi asgari ücretin olacağı rakamı açıkladı: Kulağıma gelen rakam...

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, asgari ücret konusunda “Benim kulağıma 4 bin 70 TL gibi bir şey geldi” dedi.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022’de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantıyı 9 Aralık’ta yapmış ancak yine sonuç alamamıştı.

Enflasyon nedeniyle aylık 2 bin 825 lira alan asgari ücretlinin alım gücü bir senede erirken, 2022 yılı asgari ücretinin yüzde 20’lerin üstünde seyreden yıllık enflasyondan fazla olması bekleniyor. İşçi örgütleriyse TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranına inanmadıklarını, asgari ücrette artışın çok daha yüksek olması gerektiğini savunuyor.

Köşe yazısında ‘asgari ücretin bugün açıklanması beklendiğini’ ifade eden Selvi, “Ankara’da bazı rakamlar konuşuluyor. Benim kulağıma 4 bin 70 TL gibi bir şey geldi. Dilerim daha çok olur ama ben duyduğumu söyleyeyim” diye yazdı.