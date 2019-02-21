Abdulkadir Bitigen’e ilk kez görev
Kayseri Bölgesi Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen bu sezon Spor Toto Süper Ligin 23.21 Şubat 2019 Perşembe 17:16
Kayseri Bölgesi Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen bu sezon Spor Toto Süper Ligin 23.haftasında oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa maçında düdük çalacak.
Sezon başında A Klasmandan Süper Lige terfi olan Kayseri bölgesi hakemi Abdulkadir Bitigen bu sezon Süper Ligde ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Ligin 23.haftasında Cumartesi günü Alanya’da oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor ile Kasımpaşa maçında düdük çalacak. Bitigen’in bu zorlu doksan dakikada yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Ali Saygın Ögel yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Bülent Birincioğlu.
Abdulkadit Bitigen’in bu sezon görev yaptığı maçlar;
Çaykur Rizespor 2-3 Kasımpaşa - 4 HAKEM
Gazişehir Gaziantepspor 1-1 İstanbulspor - HAKEM
ÇAykur Rizespor 0-0 B.B.Erzurumspor - 4.HAKEM
Akhisarspor 1-1 D.G.Sivasspor - 4.HAKEM
Antalyaspor 2-1 D.G.Sivasspor - 4.HaKEM
Çaykur Rizespor 1-1 Bursaspor - 4.HAKEM
Alanyaspor 2-1 Akhisarspor - 4.HAKEM
Osmanlıspor 1-0 Adana Demirspor- HAKEM
Çaykur Rizespor 1-1 Konyaspor - 4.HAKEM
D.G.Sivasspor 0-0 Konyaspor- 4.HAKEM
BB.Erzurumspor 2-1 Göztepe - 4.HAKEM
Akhisarspor 2-4 Bursaspor - 4.HAKEM
Konyaspor 2-0 Alanyaspor - 4.HAKEM
Galatasaray 2-2 Çaykur Rizespor - 4.HAKEM
Gençlerbirliği 2-1 Gazişehir Gaziantepspor - HAKEM
Bursaspor 1-1 Malatyaspor - 4.HAKEM
Bursaspor 1-1 Fenerbahçe - 4.HAKEM
Beşiktaş 1-1 BB. Erzurumspor - 4.HAKEM
Akhisarspor 0-3 MEdipol Başakşehir - 4.HAKEM
Malatyaspor 1-0 Göztepe - 4.HAKEM
ÇAykur Rizespor 1-1 Antalyaspor - 4.HAKEM
Trabzonspor 0-2 Alanyaspor - 4.HAKEM
MKE Ankaragücü 3-0 Kasımpaşa - AVAR
Galatarasay 4-1 Boluspor - 4.HAKEM (ZTK)
Yeni Amasyaspor 2-5 Konyaspor - HAKEM (ZTK)
MKE Ankaragücü 1-0 Tokat Erbaaspor - 4.HAKEM (ZTK)
Akhisarspor 2-0 Fatih Karagümrük - HAKEM (ZTK)
Medipol Başakşehir 1-0 Hatayspor - HAKEM (ZTK)
Kasımpaşa 1-0 Alanyaspor - 4.HAKEM (ZTK)
Göztepe 3-0 Antalyaspor - AVAR
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