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Abdülhamid satmadı Araplar satacak mı?

Lübnanlı siyasetçi Velid Canbolat, “Theodor Herzl, Yahudiler için Abdülhamid Han’dan Filistin’i satın almak istedi. Sultan bunu reddetti. Bugün ise, Theodor’un torunu Kushner, Bahreyn’de, Filistinlileri Ürdün, Mısır, Lübnan ve Suriye’ye yerleştirmek üzere Araplardan Filistin’i satın almak istiyor. Araplar kabul edecek mi?” dedi.

27 Haziran 2019 Perşembe 09:41

Amerika’nın kuklası Arap ülkeleri, Bahreyn’deki ekonomik çalıştayda, Filistin’i para ve yatırım yalanıyla siyonistlere peşkeş çekmeye çalışırken, Lübnanlı siyasetçi, can alıcı bir çıkış yaptı. Lübnan İlerici Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat, Bahreyn’deki çalıştaya katılan Arap yetkililere, siyonizmin kurucusunun Osmanlı Devleti’ne sunduğu ancak kesin bir dille reddedilen “Filistin teklifini” hatırlattı.

Dürzi lider Canbolat, Bahreyn’in başkenti Manama’da “Yüzyılın Anlaşması” sözde barış planının ilk ayağı olan “Refah için Barış” başlıklı çalıştaya tepki gösterip, Arap ülkelerini uyardı.

Siyasi siyonizmin kurucusu Theodor Herzl’in bir asır önce Filistin topraklarını satın almak için Sultan 2. Abdülhamid Han’a sunduğu ancak karşılık bulmayan teklifi hatırlatan Canbolat, “Theodor Herzl, Yahudilerin yerleşimi için Osmanlı Padişahı Abdülhamid Han’dan Filistin’i satın almak istedi. Ancak Sultan Abdülhamid bunu reddetti. Bugün ise Theodor’un torunu, damat Jared Kushner, Bahreyn’de, Filistin halkını Ürdün, Sina Yarımadası, Lübnan ve Suriye’ye yerleştirmek üzere Araplardan Filistin’i satın almak istiyor. Osmanlıların kabul etmediği teklifi, Araplar kabul edecek mi?” diye sorarak, Filistinlilerin topraklarının satılmasına sert çıktı.

Amerika ve İsrailliler, Bahreyn’de ayin yaptı

ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ile İsrailli ve ABD’li işadamları, Filistin konulu çalıştaya katılmak üzere gittikleri Bahreyn’in başkenti Manama’da talmudik ayin düzenledi. İsrail basınına göre, Greenblatt ile İsrailli ve ABD’li işadamları bir sinagogda “Yaşasın İsrail halkı” sözleri eşliğinde sabah ayini düzenledi. Yayınlanan görüntülerde, Greenblatt ile beraberindeki heyetin “Yaşasın İsrail halkı” ilahisini okuyarak ayin düzenledikleri görüldü.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 09:41
  1. Amerika’nın kuklası Arap ülkeleri
  2. Bahreyn
  3. Filistin
  4. Osmanlı Devleti
  5. Lübnan İlerici Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat
  6. Dürzi lider Canbolat
  7. Yüzyılın Anlaşması
  8. Refah için Barış
  9. Theodor Herzl
  10. Filistin toprakları
  11. Sultan 2. Abdülhamid Han
  12. Osmanlı Padişahı Abdülhamid Han
  13. ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt

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