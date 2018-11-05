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ABD'nin yaptırım uyguladığı İran geri adım attı: Masaya oturabiliriz

Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım uyguladığı İran'da Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Başkanı Trump'la yeni bir nükleer anlaşma için masaya oturabilmeleri için yaklaşımının değişmesi gerektiğini söyledi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 17:05
ABD'nin yaptırım uyguladığı İran geri adım attı: Masaya oturabiliriz

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni yaptırımlarla hedef aldığı Tahran'dan 'diyalog' için öneri geldi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 'Washington'ın nükleer anlaşmaya yaklaşımını değiştirmesi halinde diplomatik görüşmelere açık olduklarını' söyledi.

''Garantisi ne?"

Yeni yaptırımların devreye girmesiyle eş zamanlı olarak Amerikan gazetesi USA Today ile bir söyleşi yapan Zarif'e, ABD ile yeni bir anlaşma ihtimali soruldu. İranlı bakan, Trump'ın nükleer anlaşmadan en yakın müttefiklerinin itirazlarına ve İran'ın anlaşmaya uymasına rağmen çekildiğini hatırlatarak, "Birisinin basitçe 'Bunu sevmedim, yeterince güçlü olduğuma inandığım için çekilip gitmek istiyorum demesi… Bunu bir sonraki anlaşmada yapmayacaklarının garantisi ne?" diye sordu.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif

"Farklı bir yaklaşım gerekir"

Zarif, ABD'yle olası bir anlaşma üzerine yeni görüşmelere katılmaları için ne gerekeceğine dair soruya ise "Farklı bir yönetimin gelmesi gerekmez ama farklı bir yaklaşım gerekir" dedi. İranlı bakan, "müzakereler için karşılıklı güven şart değil ama karşılıklı saygı şart" diye konuştu

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 17:05
  1. Amerika
  2. İran
  3. Washington

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  • alpay.salikara@gmail.com[email protected]28 dk önce
    Aynen bizim gibi yoksa koltuklarindan olacaklar amerika Allah belani versin
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