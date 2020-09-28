Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yunanistan'da Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya geldi.

Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin masaya yatırıldığı aktarılan görüşmeye ilişkin iki taraftanda bir açıklama gelmedi.

ABD'nin "Türkiye ve Yunanistan arzusu"

Mike Pompeo'nun Yunanistan temaslarıyla ilgili Reuters haber ajansına açıklamalarda bulunan Amerikalı üst düzey yetkililer, "Washington'ın Yunanistan ve Türkiye arasında ortaya çıkabilecek kazaların ve yeni hadiselerin önüne geçme ve tansiyonu düşürme arzusu güttüğünü" ifade etti.

Girit Adası'nda Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile akşam yemeğinde bir araya gelecek olan Amerikalı bakan, yarın NATO'ya ait Suda Donanma Üssü'nü ziyaret ederek Miçotakis ile ortak basın açıklaması yapacak.

Yunanistan'ın "ABD niyeti"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Girit'te ağırlayacak olan Kiryakos Miçotakis, Amerika Birleşik Devletleri ile askeri bağları sıkılaştırmak niyetinde.