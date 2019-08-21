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ABD'nin tehdit ettiği Yunanistan'dan açıklama!

ABD'nin İran tankeri konusunda tehdit ettiği Yunanistan'dan flaş bir açıklama geldi. Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varvitsiotis, İran'a yardım etmeyeceklerini duyurdu.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 18:06
ABD'nin tehdit ettiği Yunanistan'dan açıklama!

Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varvitsiotis, ülkesinin İran tankerine yardım etmeyeceğini söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varvitsiotis, ülkesinin Suriye'ye petrol götürmek üzere Akdeniz'de ilerleyen İran tankerine yardım etmeyeceğini söyledi.

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Yunanistan'ın ANT1 televizyonuna açıklamalarda bulunan Varvitsiotis, "Bu geminin Suriye'ye gidişini kolaylaştırmak konusunda istekli olmadığımız yönünde bir mesaj göndermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da, Yunanistan'ı, bırakılması sonrası Cebalitarık'tan hareket eden ve Kalamata Limanı'na giden İran'a ait petrol tankerine yardım etmemesi konusunda uyarmıştı.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 18:06
  1. Yunanistan
  2. ABD
  3. İran

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