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Aktüel ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Rayburn, Orta Doğu turunda Suriye'deki durumu görüştü
Aktüel

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Rayburn, Orta Doğu turunda Suriye'deki durumu görüştü

Yeniakit Publisher
2020-12-08 22:07:36 -
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Rayburn, Orta Doğu turunda Suriye'deki durumu görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Joel Rayburn'ün Türkiye, Mısır, Bahreyn, İsrail ve YPG/PKK'nın işgali altındaki Kuzeydoğu Suriye'yi ziyaret ettiği açıklandı.

ABD Dışişlerinden yapılan açıklamada, Rayburn'ün 28 Kasım'dan bu yana Türkiye, Mısır, Bahreyn, İsrail ve terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Kuzeydoğu Suriye'yi ziyaret ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Özel Temsilci, İsrail, Türkiye ve Mısır'da, Suriye'deki durumu ele aldı. Burada ana konular, ortak tehditlerle mücadele ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 2254 sayılı kararı çerçevesinde Suriye savaşına kalıcı, barışçıl ve siyasi çözüm bulunmasıydı." ifadeleri kullanıldı.

Rayburn'ün, 4-5 Aralık'ta Bahreyn'de düzenlenen Manama Diyaloğu toplantılarına iştirak ettiği aktarılan açıklamada, Özel Temsilci'nin, 7 Aralık'ta da YPG/PKK terör örgütünün işgali altındaki Kuzeydoğu Suriye'de koalisyon yetkilileri ve bölgede SDG ismini kullanan YPG/PKK elebaşları ile görüştüğü bildirildi.

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