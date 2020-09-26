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Ekonomi ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
Ekonomi

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Yeniakit Publisher
2020-09-26 08:53:21 -
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

İZMİR (AA) - ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 adet arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 19-25 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 4 adet artarak 183'e yükseldi.

Perşembe gününü 41,94 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 41,92 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 40,25 dolar düzeyinde kapattı. WTI, perşembe gününü de 40,31 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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