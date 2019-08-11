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ABD'nin neden S-400 almamızı istemediği ortaya çıktı!

Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin gerekli tehdit ve yaptırım konularını gündeme getiren ABD'nin duyduğu kaygıların sebebi oldu. S-400'lerin ABD'nin radarlarına yakalanmadığı ve F-35'leri teşhis etme özelliklerinin bulunduğu, ABD'nin bu yüzden Türkiye'ye tehditler savurduğu ortaya çıktı.

11 Ağustos 2019 Pazar 16:06
ABD'nin neden S-400 almamızı istemediği ortaya çıktı!

Rusya News7 kanalı, Türkiye'nin Rusya'nın S 400 hava savunma sistemlerini almasında duyduğu kaygıyı inceledi ve ifşa etti. Habere göre, S-400 hava savunma sistemlerinin Amerika'nın radara yakalanmadığını iddia ettiği gelişmiş savaş uçağı F-35'leri teşhis etme özelliği var.

Rusya News7 kanalı, Türkiye'nin Rusya'nın S 400 hava savunma sistemlerini almasında duyduğu kaygıyı inceledi ve ifşa etti.

F-35'leri teşhis etme özelliği var

Habere göre, S-400 hava savunma sistemlerinin Amerika'nın radara yakalanmadığını iddia ettiği gelişmiş savaş uçağı F-35'leri teşhis etme özelliği var.

Haberde Amerika'nın bu gerçeği açıkça bildiremediği ama Türkiye'nin bu girişiminin NATO silah dokusunu bozacağını iddia ettiğine yer verildi.

Bu arada Amerika ve Türkiye arasında ilişkilerin ciddi oranda bozulmasına neden olan S 400 hava savunma sistemlerinden ve de ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını teslim etmemesinden dolayı ciddi ihtilafların olduğu bildiriliyor.

Öte yandan F-35 programından çıkarılan Türkiye, Rus silah şirketi Rosoboronexport'tan gelen SU-35 teklifini değerlendirmeye aldı.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, başta Hava Kuvvetleri Komutanlığı olmak üzere ihtiyacı olan kurumlardan SU-35 ilgili görüş istedi. Kurumlar “evet” derse SSB, Ruslarla görüşmeleri resmen başlatacak.

Kısa, orta ve uzun menzillerde füzeleri aynı anda kullanabilen S-400, 600 kilometre uzaklıktaki hedefi algılama özelliğine sahip ve saniyede 4,8 kilometre hızla füze gönderilebiliyor. Sistem, hedefe 10 saniyeden daha az sürede tepki veriyor.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 16:06
  1. abd s-400
  2. S-400 füzeleri
  3. S-400 hava savunma sistemleri
  4. ABD neden S-400'leri istemiyor?

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