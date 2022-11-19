ABD'nin milyarderi Elizabeth Holmes'a 11 yıl hapis

Kan testi şirketi Theranos'un kurucusu ABD'nin gözde milyarderi Elizabeth Holmes, yargılandığı davada yatırımcıları dolandırmaktan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bir dönem geleceğin Steve Jobs'u olarak gösterilen 38 yaşındaki Elizabeth Holmes, Kaliforniya'da görülen davada 11 suçtan yargılandı. 'Yeni Steve Jobs' olarak anılan ve ürettikleri makineler aracılığıyla yüzlerce hastalığa tanı koyabileceğini iddia eden kan testi şirketi Theranos'un kurucusu Elizabeth Holmes, ''dolandırıcılık ve komplo kurmak''tan suçlu bulundu, 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

yatırımcıları dolandırmaktan 11 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

GERÇEK OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Stanford Üniversitesi’ni terk eden genç kadın 9 milyar dolar değer biçilen şirketi Theranos’u kurmuş ve ürettikleri makinelerinin birkaç damla kanla yüzlerce hastalığa tanı koyabileceğini iddia etmişti. Ancak bunun gerçek olmadığı ortaya çıktı.

Holmes'a toplam 11 suçlama yöneltiliyordu ancak kamuyu dolandırmakla ilgili dört ithamda suçu sabit görülmedi. Üç suçlamada ise jüri bir karara varamadı.

"Yatırımcıları dolandırmak için komplo kurmak" ve "elektronik dolandırıcılık" da Holmes'un işlediği hükmüne varılan suçlar arasında.