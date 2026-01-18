'ABD’nin MHP’yi bölmesinde rol aldılar'

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Meral Akşener, Müsavat Dervişoğlu ve Ümit Özdağ’ın 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra MHP’yi bölerek ABD’nin güdümlü milliyetçilik planlarında rol aldıklarını söyledi.

Doğu Perinçek, önceki gün B Haber TV Youtube kanalında Hasan Basri Akdemir’in sunduğu programa konuk oldu.

Türkiye’nin girdiği zorlu süreçten Üreticilerin Milli Hükümetiyle çıkacağını belirten Perinçek, Amerika Birleşik Devletleri’ne dayanarak Türkiye’de hükümet kurulamayacağını vurguladı. Vatan Partisi, AK Parti ve MHP’yle kurulacak hükümetin milli hükümet olacağının altını çizdi.

Perinçek, Hasan Basri Akdemir’in “İYİ Parti, Zafer Partisi, Anahtar Parti milliyetçi partiler mi?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Bunlar Amerika’nın milliyetçileri, Gladyo partileri. Anahtar Parti tam öyle değil ama o da yok olacak. Meral Akşener ise Gladyo kraliçesi. Akşener, Fetullah Gülen’le işbirliği içinde bulundu. Fetullah’ın müdahalesiyle İçişleri Bakanı yapılmış biri. Zaten ABD’nin Milliyetçi Hareket Partisi’ni bölmesinde rol aldılar. Müsavat Dervişoğlu da öyle. Dervişoğlu’nun adı Ergenekon belgelerinde de vardır. Bana karşı bir suikast planladı. Eski Emniyet Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin beni ziyarete geldi. Benden bir kağıt istedi. Bana suikast planlayan kişinin adını kağıda yazdı. Kağıtta Müsavat Dervişoğlu yazıyordu.

“Ben o kağıdı çekmeceme attım. Bir süre sonra FETÖ’nün Ergenekon kumpasında polisler geldi, arama yaptılar, gözaltına aldılar. O kağıt polis aramalarında alındı ve Ergenekon dosyasına konuldu.

Suikast planına göre 10 kişilik bir grup, İzmir’den gelecek ve beni o partinin kapısında vuracaklar. Biz Müsavat Dervişoğlu’nu biliyoruz. Bunlar kendisine sorulduğu zaman kekeledi, yanıt veremedi basın toplantısında.”

İMAMOĞLU ÖRGÜTÜNDE DERVİŞOĞLU İZİ

Sunucu Akdemir de Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’nün firari şüphelisi Murat Gülibrahimoğlu’nun Dervişoğlu bağlantısını hatırlattı ve şunları söyledi:

“Çok enteresan. İBB iddianamesinde iki itirafçının ifadesi var. Firari Murat Gülibrahimoğlu’nu Ekrem İmamoğlu’nun ekibiyle tanıştıran kişinin, bir siyasi partinin genel başkanı olduğu ama bunun ismini vermek istemediklerini çünkü can güvenliklerinin olmadığını söylediler. Sonra bunu Yeni Şafak gazetesi manşet yaptı, ‘O isim Müsavat Dervişoğlu’ diye. Bir yalanlama gelmedi sayın Dervişoğlu’ndan.”

Perinçek de bunun üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yalanlama gelemez zaten. Onun konumu çok çok bellidir. Zaten bunlara hiç ihtiyaç yok. İbrahim Şahin’in yazısına da ihtiyaç yok. Bugünkü yaptığı işlere bakın. Terörsüz Türkiye sürecini baltalayan kim var? Bir İYİ Parti bir de Zafer Partisi. Türkiye’nin önündeki hesaplaşmalar açısından, bunlar Atlantik Sistemi’nin Türkiye’nin üzerine sürdüğü piyonlardır. Bunların üzerine örtemeyiz. Bunlara karşı dik durması lazım. Türkiye’nin mücadele etmesi lazım. Bunların etkisiz hale getirmesi lazım siyaset alanında.

“Ümit Özdağ, Müsavat Dervişoğlu, Meral Akşener vb. isimler Özgür Özel’le ve İmamoğlu’yla birlikte Türkiye’yi hedef alan Amerika-İsrail planının belli başlı piyonlarıdır.

“ABD’nin planlarında yer alanlar, Türkiye’nin milliyetçi birikimini yansıtamazlar. Türk milliyetçiliğinin çok sağlam ideolojik birikimi vardır. Dünya çapında entelektüeller çıkmıştır. Namık Kemal’den itibaren Yusuf Akçura, İsmail Gaspıralı, Necip Asım, Ziya Gökalp… Bunlar gerçek milliyetçilerdir, halkçı Türkçülerdir.

“Ama bakın bugün bahsettiğimiz o milliyetçi çevrelerde Yusuf Akçura, Ziya Gökalp okunmaz, bilmiyorlar. Çocukları Afganlara, Suriyelilere karşı kışkırtıyorlar. Halbuki milliyetçilik, bu toprakların insanını tek bir millet gören, birlikte hareket eden millet gören bir milliyetçiliktir. Mesela Ziya Gökalp, ‘Kürdü kendinden görmeyen adama Türk denmez, Türk’ü de kendinden görmeyen adama Kürt denmez.’ diyor. Bizim milliyetçiliğimiz ırkçı bir milliyetçilik değil. Çünkü imparatorluk geleneğimiz var.”