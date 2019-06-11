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ABD’nin kararına Türkiye’den tepki! 'Kabul edilemez'

Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi´nde kabul edilen "ABD-Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi" başlıklı kararın müttefik ilişkileriyle bağdaşmadığını açıkladı.

11 Haziran 2019 Salı 06:58
ABD’nin kararına Türkiye’den tepki! 'Kabul edilemez'

Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi´nde dün kabul edilen "ABD- Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi" başlıklı karara ilişkin açıklama yayımladı.

DHA'nın haberine göre; Bakanlığın açıklamasında, söz konusu kararın daha önce de belirtildiği gibi Türkiye ile ABD arasındaki köklü dostluk ve müttefiklik ilişkileriyle hiçbir şekilde bağdaşmadığı ve Türkiye'nin dış politikası ile yargı sistemi hakkında yer verilen haksız ve temelsiz iddiaların  kabul edilmesinin mümkün olmadığı vurgulandı.

"Tehdit ve yaptırım dilinin gündemde tutulması kabul edilemez"

Görüş farklılıklarının giderilmesinde diyalog ve saygının en etkili yol olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Her zaman vurguladığımız gibi, dost ve müttefik ülkeler arasında görüş farklılıklarının giderilmesinin en etkili yolu diyalog ve ülkelerin egemen kararlarına saygı gösterilmesidir. Bunun yerine, hiçbir bağlayıcılığı bulunmayan ve karşılıklı güvenin artırılmasına hizmet etmeyen kararların alınması, tehdit ve yaptırım dilinin gündemde tutulmaya devam edilmesi ve birtakım suni miatlar konulması kabul edilemez" ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 07:14
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