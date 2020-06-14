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Aktüel

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde George Floyd protestosu

Yeniakit Publisher
2020-06-14 16:02:44 -
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde George Floyd protestosu

İSTANBUL (AA) - ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmesi, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.

Ellerinde Floyd'un fotoğraflarının yer aldığı dövizlerle Sarıyer'deki Başkonsolosluğun bulunduğu sokağa güvenlik önlemleri altında alınan grup, bir süre slogan attı.

Halkın Kurtuluş Partisi İstanbul İl Başkanı Pınar Akbina'nın açıklamasının ardından, polis bariyerlerinin önüne çelenk bırakıldı.

Sosyal mesafe kuralına uymaya çalışan gruptakiler protestonun ardından dağıldı.

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