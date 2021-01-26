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Dünya ABD'nin ilk kadın Hazine Bakanı göreve başladı
Dünya

ABD'nin ilk kadın Hazine Bakanı göreve başladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın Hazine Bakanı adayı Janet Yellen, Senato'dan aldığı onayın ardından yemin ederek görevine başladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 22:26:00 -
ABD'nin ilk kadın Hazine Bakanı göreve başladı

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yellen'in, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eşliğinde 78'inci Hazine Bakanı olarak yemin ettiği bildirildi.

Görevine başlayan Yellen, ABD Hazine Bakanlığının 231 yıllık tarihinde ilk kadın bakanı olarak tarihe geçti.

ABD Senatosu, Biden'ın Hazine Bakanlığına aday gösterdiği eski ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'e dün onay vermişti.

Senato Genel Kuruluna yapılan oylamada, 84 senatör Yellen'ın Hazine Bakanı olması için "evet" oyu verirken, 15 senatör "hayır" oyu kullanmıştı.

Tecrübeli bir ekonomist olan Yellen, 2014'te de Fed'in ilk kadın başkanı olmuştu. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Yellen'i yeniden Fed başkanlığına aday göstermemesiyle söz konusu göreve 2018'de Jerome Powell atanmıştı.

Yellen'a Hazine Bakanlığı görevinde özel kalem müdürü olarak Türk asıllı Didem Nişancı eşlik edecek.

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Yorumlar

İyi bir başlangıç

Mrs Yellen' e (bayan Osuruk) başarılar diliyorum, umarım ilerde sıçan da olur..
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