ABD'nin ikinci uçak gemisi Doğu Akdeniz'e gidiyor

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar hız kesmeden devam ederken, Avrupa ve ABD'den İsrail'e destek açıklamaları sürüyor.

ABD ve İngiltere'den İsrail'e gemi desteği

Sadece destek açıklamalarıyla kalmayan ABD geçtiğimiz günlerde USS Gerald R. Ford uçak gemisini Doğu Akdeniz'e konuşlandırmıştı.

İngiltere ise Doğu Akdeniz’e gemi ve gözetleme uçağı konuşlandıracağını açıklamıştı.

ABD'den yapılan diğer bir açıklamada, ikinci uçak gemisinin de İsrail'e destek için gönderileceği duyurulmuştu.

ABD'nin ikinci uçak gemisi de Doğu Akdeniz yolunda

Son yapılan açıklamaya göre ise ABD'den İsrail'e ikinci uçak gemisi desteği USS Dwight D. Eisenhower, Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı.

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USS Dwight D. Eisenhower'da bir füze kruvazörü ve üç destroyer bulunuyor.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 55 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.