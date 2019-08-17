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ABD’nin gözünü toprak doyursun! Trump Grönland’ı istiyor

Yaklaşık 10 milyon metrekarelik yüzölçümüyle dünyanın en büyük 4. ülkesi olan Amerika, geçmişte olduğu gibi yine toprak satın almaya yöneldi. Daha önce Fransa’dan 2.1 milyon km2’lik Louisiana’yı, Rusya’dan da 1.7 milyon km2’lik Alaska’yı satın alan ABD’de Trump da 2.1 milyon km2’lik Grönland Adası için Danimarka’nın kapısını çaldı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:27
ABD’nin gözünü toprak doyursun! Trump Grönland’ı istiyor

 Münübe Yılmaz 

Ekonomik çıkar için Afrika’yı sömüren, Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren Amerika’nın gözü doymuyor...

ABD Wall Street Journal gazetesi, Başkan Trump’ın, Grönland Adası’nı Danimarka’dan almak istediğini belirtti. İlkbaharda Beyaz Saray’daki bir yemekte Trump’ın masasına konuk olan misafirlerden birinin, Danimarka’nın özerk statüdeki Grönland Adası’na her yıl aktardığı 500 milyon dolarlık kaynağı bulmakta zorlandığını söylemesinin ardından Trump’ın, gündemi tamamen değişti. Daha sonra bu konuyu çeşitli vesilelerle tekrar gündeme getiren Trump’ın, 55 bin kişinin yaşadığı bu adayı doğal kaynakları ve jeopolitik önemi nedeniyle almak istediği ve bu konuda danışmanlarından çalışma yapmasını istediği belirtildi.

Danimarka kabul etmiyor

Danışmanları Trump’a bu konuda destek verdi ve ABD’ye 1867’de Rusya’dan 7.2 milyon dolara satın alınan Alaska (1.7 milyon kilometrekarelik) gibi bir miras bırakabileceğini söyledi.

Bu teklifi duyan Danimarka hükümeti ise Grönland’ı satmayacağını açıkladı. Başbakan Mette Frederiksen, teklifin kabul edilemeyeceğini savundu. Danimarka’nın eski Başbakanı Rasmussen ise ”Bu nisan ayının saçma şakalarından biri sanırım” diyerek Trump’ın isteğini eleştirdi.

Grönland, ABD için askeri açıdan stratejik bir konumda yer alıyor. Amerikan ordusunun, adanın kuzeybatısında bir üssü var. 1946 yılında eski ABD başkanlarından Harry Truman, yüzölçümüyle dünyanın en büyük adası olan Grönland’ı 100 milyon dolara satın almak istemiş, ancak Danimarka hükümeti reddetmişti. ABD 1803’te de Louisiana’yı (2 milyon 144 bin kilometrekare) Fransa kralı Napolyon’dan sadece 15 milyon dolara satın almıştı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:27
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  8. Beyaz Saray
  9. ABD
  10. Alaska
  11. Başbakan Mette Frederiksen
  12. Danimarka’nın eski Başbakanı Rasmussen
  13. Amerikan ordusu
  14. Fransa kralı Napolyon

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