ABD’nin gözünü toprak doyursun! Trump Grönland’ı istiyor

Münübe Yılmaz

Ekonomik çıkar için Afrika’yı sömüren, Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren Amerika’nın gözü doymuyor...

ABD Wall Street Journal gazetesi, Başkan Trump’ın, Grönland Adası’nı Danimarka’dan almak istediğini belirtti. İlkbaharda Beyaz Saray’daki bir yemekte Trump’ın masasına konuk olan misafirlerden birinin, Danimarka’nın özerk statüdeki Grönland Adası’na her yıl aktardığı 500 milyon dolarlık kaynağı bulmakta zorlandığını söylemesinin ardından Trump’ın, gündemi tamamen değişti. Daha sonra bu konuyu çeşitli vesilelerle tekrar gündeme getiren Trump’ın, 55 bin kişinin yaşadığı bu adayı doğal kaynakları ve jeopolitik önemi nedeniyle almak istediği ve bu konuda danışmanlarından çalışma yapmasını istediği belirtildi.

Danimarka kabul etmiyor

Danışmanları Trump’a bu konuda destek verdi ve ABD’ye 1867’de Rusya’dan 7.2 milyon dolara satın alınan Alaska (1.7 milyon kilometrekarelik) gibi bir miras bırakabileceğini söyledi.

Bu teklifi duyan Danimarka hükümeti ise Grönland’ı satmayacağını açıkladı. Başbakan Mette Frederiksen, teklifin kabul edilemeyeceğini savundu. Danimarka’nın eski Başbakanı Rasmussen ise ”Bu nisan ayının saçma şakalarından biri sanırım” diyerek Trump’ın isteğini eleştirdi.

Grönland, ABD için askeri açıdan stratejik bir konumda yer alıyor. Amerikan ordusunun, adanın kuzeybatısında bir üssü var. 1946 yılında eski ABD başkanlarından Harry Truman, yüzölçümüyle dünyanın en büyük adası olan Grönland’ı 100 milyon dolara satın almak istemiş, ancak Danimarka hükümeti reddetmişti. ABD 1803’te de Louisiana’yı (2 milyon 144 bin kilometrekare) Fransa kralı Napolyon’dan sadece 15 milyon dolara satın almıştı.