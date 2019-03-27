ABD’nin Golan Tepeleri fitnesine tepki yağıyor

52 yıldır İsrail’in işgali altında olan Golan Tepeleri’nin, ABD Başkanı Trump tarafından geçtiğimiz gün İsrail toprağı olarak tanınmasını Akit’e değerlendiren uzmanlar, “Arap dünyası gerçekten davasına sahip çıksaydı, bu mesele bugün buraya kadar gelmezdi” diye konuştular.

“İsrail’deki seçimlere yönelik olarak alınmış bir karar”

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Erdinç Yazıcı, konuya ilişkin, “İsrail’in işgalci siyasetinin güçlendirilmesi konusunda ABD’nin katkısı devam ederken, yakın zamanda İsrail’de gerçekleştirilecek seçimlerinde Netanyahu’ya bir destek anlamına geliyor. Makro planda ABD’nin İsrail’in siyasetine destek olduğu kadar, mikro planda Netanyahu’ya da destek olunuyor. ABD’nin Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi bugüne kadar az çok Filistin davasına sahip çıkan ülkeleri kendi yanına çekerek etkisiz hale getirdiği bir durumda bu karar alındı. Arap dünyasından yükselen seslerin cılızlığı ise buna bağlı. Filistin konusunda en diri liderliği Türkiye’nin gösterdiği görülüyor. ABD’nin verdiği bu kararın uluslararası statüde geçerliliği yok. Başta Avrupa Birliği olmak üzere ABD dışındaki batılı ülkelerin verdiği tepkiler bu kararın geçersizliğini ortaya koymaktadır. Daha çok İsrail’deki seçimlere yönelik olarak alınmış bir karardır” dedi.

“Dünya sesini çıkarmazsa bu kararların arkası gelecek”

“Trump’ın ve ABD yönetiminin BM’yi önemsediğini zannetmiyorum” diyen Uluslararası İlişkiler Uzmanı Barış Adıbelli ise, “Trump, ABD Başkanlarının içerisinde İsrail’e en çok desteği veren başkan. Bu nedenle Netanyahu, “Bugüne kadar İsrail’e en çok desteği veren başkansınız’ dedi. Arap dünyası gerçekten davasına sahip çıksaydı, bu mesele bugün buraya kadar gelmezdi. Yeter ki Türkiye lider pozisyona gelmesin diye İsrail ile işbirliği yapıyorlar. Bölgedeki tüm yük Türkiye’nin sırtına yüklenmiş vaziyette. Golan Tepeleri son derece stratejik bir bölge. O bölgeye hakim olan bölgeye hakim olma konusunda ciddi bir avantaj elde ediyor. Tek taraflı tanımlar devam edecek. Dünya bir araya gelip Trump’ın bu tavrına dur demezse, bu hukuksuz kararların arkası gelmeye devam edecektir” değerlendirmesinde bulundu.