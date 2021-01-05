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Aktüel ABD'nin Georgia eyaleti ikinci tur Senato seçimleri için sandık başında
Aktüel

ABD'nin Georgia eyaleti ikinci tur Senato seçimleri için sandık başında

Seçimlerde Senato çoğunluğunun Cumhuriyetçilerde mi kalacağı yoksa Demokratlara mı geçeceği belli olacak

Yeniakit Publisher
2021-01-05 19:27:51 -
ABD'nin Georgia eyaleti ikinci tur Senato seçimleri için sandık başında

WASHINGTON (AA) - ABD Senatosunda Georgia eyaleti için ayrılan iki koltuğun sahibini belirlemek üzere bugün yapılan ikinci tur seçimler, Senatoda çoğunluğun hangi tarafta kalacağını belirleyecek.

3 Kasım 2020'de yapılan Senato seçimlerinde, hiçbir adayın yüzde 50'yi geçememesi nedeniyle ikinci tura kalan Georgia seçimleri, bugün düzenleniyor.

Sabah saatlerinden itibaren oy kullanma işleminin başladığı Georgia seçimleri için hem Cumhuriyetçi Donald Trump hem de Demokrat Joe Biden, seçmenlerine oy kullanmaları için çağrıda bulunuyor.

- İlk turda kimse yüzde 50'yi geçememişti

Senatoda 6 yıllık görev süresi dolan Cumhuriyetçi David Perdue, 3 Kasım'daki seçimlerde oyların yüzde 49,7'sini aldı ve ikinci dönemi kıl payı kaçırdı. Perdue'nun rakibi Demokrat Jon Ossoff'un oy oranı ise yüzde 47,9'da kaldı.

Georgia'daki diğer koltuk için ise Demokrat Raphael Warnock ve Cumhuriyetçi Kelly Loeffler ikinci tur için yarışacak. Warnock ilk turda oyların yüzde 32,9'unu almış, Loeffler ise yüzde 25,9'da kalmıştı.

- Kongredeki dengeyi Georgia belirleyecek

Öte yandan 3 Kasım'daki seçimlerde netleşen eyaletlerde koltuk dağılımı 100 sandalyeli Senato'da, 50 Cumhuriyetçi'ye karşı 48 Demokrat dengesinde kaldı.

Georgia'daki seçimlerde bir koltuğu bile almaları durumunda Cumhuriyetçiler, Senato'daki çoğunluğunu korumuş olacak. Bu da Demokrat Başkan Joe Biden'ı birçok süreçte zora sokabilir.

İkinci senaryoda ise Georgia'daki iki koltuğu da kazanmaları durumunda Demokratlarda dengeyi Başkan Yardımcılığı görevine başlayacak Kamala Harris bozacak. Senato Başkanlığı sıfatı da bulunacak Harris, Demokratların çoğunluğu bulmalarını sağlayacak.

Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda da Demokratlar Temsilciler Meclisi ve Senatoda sağlayacakları çoğunlukla Biden yönetiminin elini güçlendirmiş olacak.



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