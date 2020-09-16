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Dünya ABD’nin dünyadaki imajı dibe vurdu!
Dünya

ABD’nin dünyadaki imajı dibe vurdu!

Washington'un sağlık krizine tepkisi ve Donald Trump'ın liderliğiyle ilgili şüpheler nedeniyle ABD'nin diğer zengin ülkelerde olan imajı tüm zamanların en düşük seviyesinde.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 12:06:00 -
ABD’nin dünyadaki imajı dibe vurdu!

Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan ve salı günü yayınlanan bir ankete göre, 13 ülke arasında sadece Güney Kore’nin %56’sı olumlu görüşe sahip. ABD’nin tarihi müttefiki olan Britanya'da ise bu oran %41 olarak açıklandı.

 Fransa'da nüfusun %31'i ABD hakkında olumlu görüşlere sahip olurken Almanya’da ise nüfusun %26’sı olumlu görüşe sahip.

 Anket sonuçları, 2003 yılında Avrupa’da kınanan; Irak savaşı sırasında yapılan aynı anketin sonuçlarıyla benzer olduğu söylendi.

 Ankete katılan 13 ülkenin toplam nüfusunun sadece %15'i, Covid-19'un yaklaşık 200.000 kişiyi öldürdüğü Amerika Birleşik Devletleri'nin korona virüs krizini iyi ele aldığına inanıyor.

 3 kasımda gerçekleşecek seçimde aday olan Donald Trump’ın yurtdışındaki popülaritesi düşük olduğu göze çarptı. Trump’ın popülaritesinin en güçlü olduğu yer Japonya (%25) olurken en zayıf olduğu yer Belçika (%9) olarak verilere geçildi.

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