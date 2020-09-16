ABD’nin dünyadaki imajı dibe vurdu!

Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan ve salı günü yayınlanan bir ankete göre, 13 ülke arasında sadece Güney Kore’nin %56’sı olumlu görüşe sahip. ABD’nin tarihi müttefiki olan Britanya'da ise bu oran %41 olarak açıklandı.

Fransa'da nüfusun %31'i ABD hakkında olumlu görüşlere sahip olurken Almanya’da ise nüfusun %26’sı olumlu görüşe sahip.

Anket sonuçları, 2003 yılında Avrupa’da kınanan; Irak savaşı sırasında yapılan aynı anketin sonuçlarıyla benzer olduğu söylendi.

Ankete katılan 13 ülkenin toplam nüfusunun sadece %15'i, Covid-19'un yaklaşık 200.000 kişiyi öldürdüğü Amerika Birleşik Devletleri'nin korona virüs krizini iyi ele aldığına inanıyor.

3 kasımda gerçekleşecek seçimde aday olan Donald Trump’ın yurtdışındaki popülaritesi düşük olduğu göze çarptı. Trump’ın popülaritesinin en güçlü olduğu yer Japonya (%25) olurken en zayıf olduğu yer Belçika (%9) olarak verilere geçildi.