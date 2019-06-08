ABD'nin Doğu Akdeniz haritası deşifre oldu!

Türkiye'nin Mavi Vatan'daki kararlı duruşu, ABD-İsrail planlarını bozdu. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni Doğu Akdeniz stratejisinde Türkiye'nin kıtasahanlığı tanındı, Yunanistan tamamen dışlandı. Yeni paradigmayı gösteren harita, şimdilerde Beyaz Saray'da asılı bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın ekibi, Ortadoğu'daki adımlarını, üzerinde gaz terminalleri ve doğalgaz boru hatlarının bulunduğu yeni bir Doğu Akdeniz haritası üzerinden takip ediyor. Bu harita ilk kez McClatchy tarafından 5 Haziran'da yayınlandı. McClatchy'e konuşan ABD'li üç üst düzey yetkiliye göre; Beyaz Saray'da asılı duran haritanın Trump'ın yakın ekibini yeni Doğu Akdeniz politikası oluşturma konusunda ikna ettiğini belirtiyor.

Harita, esas olarak Obama döneminde ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki uzmanlar ile eski Genel Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın diplomatları tarafından oluşturulmuş. Mimarı ise Uluslararası Enerji İşlerinin Koordinatörü Amos Hochstein.

Uzmanlara göre bu strateji, Trump ve Obama yönetimleri arasında süreklilik gösteren nadir planlardan biri. Hochstein ise, “Yaratmamız çok zaman aldı ama süreçte tam bir devamlılık var” diyor.

Enerji stratejisi yılı

Ulusal Güvenlik Konseyi üyeleri, (ABD Enerji Bakanı Rick Perry, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Stratejik Değerlendirmeler Kıdemli Direktörü Victoria Coates ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo) bugünlerde, Dışişleri Bakanlığı'ndaki karanlık bir ofiste oluşturulan bu Doğu Akdeniz stratejisine odaklanmış durumdalar. Dışişleri Bakanlığı'nda Enerji Kaynakları Bürosu adı verilen bu ofis, Obama döneminden beri Avrupa’yı Rus gazından arındırarak “bölgesel işbirliğini hızlandırmak ve enerji güvenliğini desteklemek için entegre bir enerji pazarı” kurmaya çalışıyor.

Oluşturulan haritada, son 10 yılda Kıbrıs, Mısır, İsrail ve Lübnan kıyılarında keşfedilen doğalgaz ve petrol yatakları ile bunların Avrupa Birliği'ne satışını kolaylaştıracak olası ihracat yolları gösteriliyor.

Türkiye'nin tezleri kabul edilmiş

Haritada dikkat çeken nokta ise Türkiye'nin tezlerinin aynen kabul edilmiş olması.

Haritada İsrail ve Kıbrıs gazının Türkiye üzerinden gönderildiği hatlar oluşturulmuş. Türkiye'nin bypass edildiği East-Med Projesi çöpe atılmış ve Türk kıtasahanlığı tanınmış. Yunanistan'ın Meis Adası tezleri dikkate alınmamış ve enerji projelerine Kuzey Kıbrıs dahil edilmiş.

Hükümet'teki görev süresi boyunca Biden ile yakın şekilde çalışan Hochstein, haritanın 2015-2017 yıllarındaki Kıbrıs müzakere sürecinde şahsen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunulduğunu ve Mavi Marmara krizinden sonra da Türkiye ile İsrail arasındaki yakınlaşmanın temelini attığını söylüyor: “Bu projede Lübnanlılar var, İsrailliler var, Kıbrıslılar var. Bu plan çok büyük bir odak noktası.”

Doğu Akdeniz için yeni bir paradigma

Emekli Koramiral Kadir Sağdıç, haritada Türkiye'nin tezlerine yer verildiğine dikkat çekerek, bunun Yunanistan ve Güney Kıbrıs için büyük bir hezimet anlamına geldiğini belirtiyor. Türkiye'nin Mavi Vatan'daki ısrarının bu sonucu doğurduğunu belirten Sağdıç, şunları söylüyor:

“Haritada öncelikle Amerika'nın resmi görüşünü yansıtan net bir durum var. Ayrıca Amerika'yla birlikte İsrail'in de bu çalışmalarda yer aldığını anlıyoruz. Türkiye ile de bir nabız yoklaması yapıldığını görüyoruz.

Bu haritada şunlar var:

1. Türkiye'nin Mart sonunda açıkladığı kıtasahanlığı sınırları birebir konulmuş.

2. Yunanistan'ın Meis Adası'nı gerekçe göstererek Türkiye'nin 100 bin kilometrekarelik deniz yetki alanını çalan tezine yer verilmemiş. Bu haritada Yunanistan sıfır.

3. Rum tarafının Mısır ile Kıbrıs arasında ilan ettikleri sahanın Türkiye'nin kıtasahanlığı içinde kaldığı gösterilmiş.

4. İsrail gazının Türkiye bypass edilerek Avrupa'ya taşınması için düşünülen East-Med projesi yerine Türkiye üzerinden bir hat planlanmış.

5. Yine İsrail gazının İskenderun'a getirilmesini sağlayacak ayrı bir hat çizilmiş.

Bu yepyeni bir Amerikan-İsrail paradigması. Ortalığı çok hareketlendirecek. Bizim açımızdan çok net görülen kazanımlar var ama perde arkasında neler olduğunu dikkatli şekilde izlememiz gerekecektir.