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Aktüel ABD'nin Dini Özgürlükler Özel Temsilcisi: "Fransa'da yaşananlardan endişeliyiz"
Aktüel

ABD'nin Dini Özgürlükler Özel Temsilcisi: "Fransa'da yaşananlardan endişeliyiz"

Yeniakit Publisher
2020-12-09 03:16:29 -
ABD'nin Dini Özgürlükler Özel Temsilcisi: "Fransa'da yaşananlardan endişeliyiz"

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Dini Özgürlükler Özel Temsilcisi Büyükelçi Sam Brownback, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Müslümanlara karşı tavrına işaret ederek, bu ülkedeki dini özgürlükler konusunda endişeli olduklarını belirtti.

Brownback, yaptığı telekonferans üzerinden çeşitli ülkelerin dini özgürlük tutumlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron ve hükümetin Müslümanlara yönelik tutumunun sorulması üzerine Brownback, "Fransa'da yaşananlardan gerçekten endişeliyiz. Bir hükümetin görevi dini özgürlükleri korumaktır." ifadesini kullandı.

Brownback kimsenin dinini "şiddet göstererek" yaşayamayacağının altını çizerek, "Ancak dininizi barışçıl bir şekilde yaşıyorsanız, istediğiniz şekilde ibadet etme hakkınız vardır." dedi.

Devletlerin, dini liderler ile çalışarak, endişeleri, problem alanlarını saptayarak ve dini gruplarla tartışmayarak en iyisini yapacaklarını belirten Brownback, "Yapıcı tartışmaların yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Siz sertleştirirseniz, o durum daha kötü bir hal alabilir." görüşünü paylaştı.




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