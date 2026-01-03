Kaçırılan Maduro'nun ilk görüntüsü ortaya çıktı
Dünya 3 Ocak 2026 sabahına yüzyılın en büyük askeri operasyonlarından birinin haberiyle uyandı. ABD Başkanı Donald Trump, gece saatlerinde Venezuela'nın başkenti Karakas'a düzenlenen "Güney Mızrağı Operasyonu"nun başarıyla tamamlandığını resmen ilan etti.
ABD ordusunun en seçkin birliği olan Delta Force’un (Özel Kuvvetler) gerçekleştirdiği nokta operasyonla, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in yakalanarak uçakla ülke dışına çıkarıldığı duyuruldu.
Delta Force ekibi yakaladı
ABD’li yayın kuruluşu CBS’ye konuşan yetkililer, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin ABD ordusunun seçkin özel kuvvetler birimi "Delta Force" tarafından yakalandığını belirtti.
