Kaçırılan Maduro'nun ilk görüntüsü ortaya çıktı
Gündem

Kaçırılan Maduro'nun ilk görüntüsü ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kaçırılan Maduro'nun ilk görüntüsü ortaya çıktı

Dünya 3 Ocak 2026 sabahına yüzyılın en büyük askeri operasyonlarından birinin haberiyle uyandı. ABD Başkanı Donald Trump, gece saatlerinde Venezuela'nın başkenti Karakas'a düzenlenen "Güney Mızrağı Operasyonu"nun başarıyla tamamlandığını resmen ilan etti.

ABD ordusunun en seçkin birliği olan Delta Force’un (Özel Kuvvetler) gerçekleştirdiği nokta operasyonla, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in yakalanarak uçakla ülke dışına çıkarıldığı duyuruldu.

 

Delta Force ekibi yakaladı

ABD’li yayın kuruluşu CBS’ye konuşan yetkililer, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin ABD ordusunun seçkin özel kuvvetler birimi "Delta Force" tarafından yakalandığını belirtti.

 

Detaylar birazdan...

Gündem

Trump saldırı başlattı: Venezuela'da ordu sokağa indi

Gündem

Trump'tan son dakika açıklaması: Maduro ve eşini yakaladık

Gündem

Trump ‘Yakaladık’ demişti Maduro’nun Yardımcısından İlk Açıklama

5
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Erzincanlı

EĞER BU DOĞRU İSE BU ÜLKENİN GÜVENLİK GÜÇLERİ TAM DA BU İHANETİN ORTASINDALARDIR.

cnn amerika yazıyor

ABD Dışişleri Bakanı ile görüşen bir ABD senatörüne göre, Rubio, Maduro'nun ABD'de yargılanmak üzere tutuklandığını söyledi.amerikaya getirildi diyor
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
