ABD’nin değil Yahudilerin elçisi

Dünyanın baş belası, İsrail’in hamisi Amerika, Siyonist yanlısı politikasından vazgeçmiyor... Sarı şeytan Trump’ı başkan olduktan sonra kukla haline dönüştüren ABD’deki Yahudi lobisi, İsrail’in işgal ettiği Filistin topraklarını ilhak etmesine de dünden razı... Trump’ın İsrail’e atadığı Yahudi asıllı ABD Büyükelçisi David Friedman da Siyonist düşüncenin planını açıkladı.

Büyükelçi Friedman, New York Times gazetesine verdiği mülakatta, “Mevcut şartlar altında İsrail’in, hepsi olmasa da Batı Yaka’nın bazı kısımlarını elinde tutmaya hakkı olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullanarak, İsrail’in ilhak planına açıktan destek verdi.

ABD’li elçinin bu sözlerine Filistin cephesi tepki gösterdi.

ABD skandalının yansıması

Filistin hükümeti sözcüsü İbrahim Milhim, ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman’ın, İsrail’in Batı Yaka’nın bir kısmını ilhaka hakkı bulunduğu yönündeki açıklamalarının, onun “Yahudi yerleşim birimlerinin elçisi” olduğunu teyit ettiğini bildirdi.

Milhim, Friedman’ın açıklamalarının, uluslararası meşruiyeti ihlal ettiğini, İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırgan politikalarıyla paralellik gösterdiğini, İsrail’in yayılmacı arzuları ve dış politikasını henüz siyasi olgunluğa ulaşmamış bir grubun eline teslim eden süper gücün (ABD) skandalını yansıttığını belirtti.

Adeta İsrail için çalışıyor

Dünyanın yasa dışı kabul ettiği Batı Yaka’daki Yahudi yerleşim birimlerini İsrail’in ilhakı planına açıkça destek olacağını ortaya koyan Friedman, İsrail’e yakınlığı ile dikkati çekiyor. Yahudi asıllı Friedman, seçim kampanyası boyunca ABD Başkanı Donald Trump’a İsrail konusunda danışmanlık yapmıştı. Trump’ın İsrail’e büyükelçi olarak atadığı Friedman, Batı Yaka’ya yeni Yahudi yerleşim birimleri inşa edilmesi ve ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına destek vermişti.

Geçtiğimiz yıl “Yahudi yerleşim birimleri İsrail’in bir parçasıdır” diyen Friedman’a Filistin lideri Mahmud Abbas da “İt oğlu it” diyerek tepkisini ortaya koymuştu.