  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ne utanma, ne istifa ne de soruşturma var! Pompaladıkları korku yanlarına mı kalacak?

DEVA Partisi'nden istifa etti, Babacan'a böyle tepki gösterdi: Yapılanlardan ve gördüklerimden iğrenir oldum

İmamoğlu'ndan görülmemiş ikiyüzlülük! Metroya yok tabloya ve yandaşa var

Riyakarlığın ispatı! HDP ile Refah Partisi’ne açılan kapatma davası arasındaki fark

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'na doğru yola çıktı! Ortalık karışacak

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için flaş talep

'Sözümüzün arkasındaydık' diyerek duyurdular! 'Libya'ya müdahaleye hazırdık'

Firari vatan haini Can Dündar'a soğuk duş

Alman basınından çarpıcı analiz: Türkiye ABD ve İsrail'i saf dışı bıraktı

Zekeriya Yapıcıoğlu: PKK'nın savaşı Kürt halkı için değil
Katar'dan Kanada'daki kalleş saldırıya tepki
Emine Erdoğan'dan müsilaj açıklaması
Yılmaz Vural'dan Ali Koç'a teklif
Özat'ın Belözoğlu'nu suçladığı FETÖ fotoğrafı başkasına ait çıktı
Dünya ABD’nin çekildiği ülke için Türkiye’den flaş teklif: İsterlerse koruruz
Dünya

ABD’nin çekildiği ülke için Türkiye’den flaş teklif: İsterlerse koruruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'da yaşanan krize ilişkin yaptığı açıklamada, "Şartlar sağlandığı takdirde Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanının güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 16:41:00 -
ABD’nin çekildiği ülke için Türkiye’den flaş teklif: İsterlerse koruruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şartlar sağlandığı takdirde Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanının güvenliğini sağlamaya devam edebileceklerini belirtti.

Akar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Afganistan ile ilgili ABD’lilerle görüşüyoruz. Salı günü NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda konuştuk, ABD’liler ile heyetler arasında konuşuluyor. Bizim şartlara bağlı olarak Afganistan’da kalma niyetimiz var. Şartlarımız nedir? Siyasi, mali ve lojistik destek. Bunlar yapıldığı takdirde biz Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nda kalabiliriz. Şartlarımızla ilgili cevabı bekliyoruz. Bununla birlikte Afgan halkı bizim kardeşimiz. Hedef Afganistan’da sulhu, sükûnu sağlamak. Bizim tarihi kardeşliğimiz var. Afgan halkı istediği müddetçe Afganistan’da kalabilmek, yardımcı olabilmek istiyoruz."

"Türkiye çekiliyor" iddiası gündeme gelmişti

Mayıs ayı başında, ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ), Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Türk askerlerinin ülkeden çekilmeye hazırlandığını öne sürdü.

WSJ'de yer alan habere göre uzun süredir Kabil Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini sağlayan Türk askeri birliği bölgeden çekilebilir.

Haberde, Türkiye'nin ABD ve NATO'ya, Türk birliklerinin de diğer yabancı güçler gibi bölgeden çekilebileceğini bildirdiği belirtildi.

Türkiye'nin bölgede ABD çekildikten sonra da kalabileceği öne sürülüyordu. Diğer yabancı güçlerden önce Türkiye'nin bölgeden çekilmesinin, havalimanının ve başkentteki yabancı misyonların varlığını da tehlikeye atabileceği vurgulandı.

Türkiye'nin Kabil'den çekilmesiyle bölgede kısa süreli bir güvenlik krizi yaşanabileceği, bunun diğer yabancı güçlerin çekilmesini de hızlandırabileceği ifade ediliyor.

Doha Anlaşması ve ABD'nin çekilme süreci

ABD ile Taliban arasında 29 Şubat 2020 tarihinde imzalanan anlaşma kapsamında, ABD ülkedeki askerlerini çekmeye başladı.

2020 Haziran ayı ortasında ABD, Afganistan'daki askerlerinin sayısını 8 bin 600 civarına düşürdü.

Temmuz ortasında ise ABD, anlaşma kapsamında Hilmend, Uruzgan, Paktika ve Lağman vilayetlerinde bulunan toplam 5 büyük askeri üssü kapatmıştı.

15 Ocak tarihinde ABD Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e düşürdü.

Anlaşma imzalandığı dönemde ABD'nin ülkede yaklaşık 13 bin askeri bulunuyordu.

ABD'de 2021 yılı Ocak ayında göreve başlayan Joe Biden yönetimi, ülkeden Mayıs ayında değil Eylül ayında tamamen çekileceklerini açıkladı.

Anlaşmadaki hükümler

ABD ile Taliban arasında imzalanan anlaşmada, ABD ülkeden 14 ay içerisinde çekileceğini taahhüt etmişti.

Bu kapsamda ABD'nin 2021 yılı Mayıs ayına kadar ülkeden çekilmesi gerekiyordu. ABD bu süreyi Eylül 2021'e ertelediğini belirtmişti.

Kaynak: Mepa News

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay