ABD’nin çekildiği ülke için Türkiye’den flaş teklif: İsterlerse koruruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şartlar sağlandığı takdirde Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanının güvenliğini sağlamaya devam edebileceklerini belirtti.

Akar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Afganistan ile ilgili ABD’lilerle görüşüyoruz. Salı günü NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda konuştuk, ABD’liler ile heyetler arasında konuşuluyor. Bizim şartlara bağlı olarak Afganistan’da kalma niyetimiz var. Şartlarımız nedir? Siyasi, mali ve lojistik destek. Bunlar yapıldığı takdirde biz Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nda kalabiliriz. Şartlarımızla ilgili cevabı bekliyoruz. Bununla birlikte Afgan halkı bizim kardeşimiz. Hedef Afganistan’da sulhu, sükûnu sağlamak. Bizim tarihi kardeşliğimiz var. Afgan halkı istediği müddetçe Afganistan’da kalabilmek, yardımcı olabilmek istiyoruz."

"Türkiye çekiliyor" iddiası gündeme gelmişti

Mayıs ayı başında, ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ), Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Türk askerlerinin ülkeden çekilmeye hazırlandığını öne sürdü.

WSJ'de yer alan habere göre uzun süredir Kabil Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini sağlayan Türk askeri birliği bölgeden çekilebilir.

Haberde, Türkiye'nin ABD ve NATO'ya, Türk birliklerinin de diğer yabancı güçler gibi bölgeden çekilebileceğini bildirdiği belirtildi.

Türkiye'nin bölgede ABD çekildikten sonra da kalabileceği öne sürülüyordu. Diğer yabancı güçlerden önce Türkiye'nin bölgeden çekilmesinin, havalimanının ve başkentteki yabancı misyonların varlığını da tehlikeye atabileceği vurgulandı.

Türkiye'nin Kabil'den çekilmesiyle bölgede kısa süreli bir güvenlik krizi yaşanabileceği, bunun diğer yabancı güçlerin çekilmesini de hızlandırabileceği ifade ediliyor.

Doha Anlaşması ve ABD'nin çekilme süreci

ABD ile Taliban arasında 29 Şubat 2020 tarihinde imzalanan anlaşma kapsamında, ABD ülkedeki askerlerini çekmeye başladı.

2020 Haziran ayı ortasında ABD, Afganistan'daki askerlerinin sayısını 8 bin 600 civarına düşürdü.

Temmuz ortasında ise ABD, anlaşma kapsamında Hilmend, Uruzgan, Paktika ve Lağman vilayetlerinde bulunan toplam 5 büyük askeri üssü kapatmıştı.

15 Ocak tarihinde ABD Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e düşürdü.

Anlaşma imzalandığı dönemde ABD'nin ülkede yaklaşık 13 bin askeri bulunuyordu.

ABD'de 2021 yılı Ocak ayında göreve başlayan Joe Biden yönetimi, ülkeden Mayıs ayında değil Eylül ayında tamamen çekileceklerini açıkladı.

Anlaşmadaki hükümler

ABD ile Taliban arasında imzalanan anlaşmada, ABD ülkeden 14 ay içerisinde çekileceğini taahhüt etmişti.

Bu kapsamda ABD'nin 2021 yılı Mayıs ayına kadar ülkeden çekilmesi gerekiyordu. ABD bu süreyi Eylül 2021'e ertelediğini belirtmişti.

Kaynak: Mepa News