ABD'nin Avrupa ülkesi ile yaptığı görüşmede skandal ifadeler ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile Türkiye'nin operasyon hamlesine ilişkin görüştü. Görüşmenin ardından bakanlık tarafından skandal ifadeler kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundan asker çekme kararını görüştüğü bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Bakan Pompeo'nun İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile Suriye'deki son durum üzerine bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Skandal açıklama: Türkiye'nin istila planı var Bakanlıktan yapılan açıklamada "Türkiye'nin Suriye'yi istila etme planları ve bir İngiliz diplomatının eşini karıştığı ve bir İngiliz vatandaşının trajik ölümüyle sonuçlanan kazanın" görüşüldüğü kaydedildi. ​ABD Başkanı Donald Trump, gün içinde Suriye'nin kuzeydoğusundan asker çekme kararını bildirmiş, ardından Türkiye'ye yönelik tehdit dolu açıklamalarda bulunmuştu. Trump'ın söz konusu kararı, ABD'de hem Cumhuriyetçi hem de Demokratlar tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

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