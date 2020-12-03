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Aktüel ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad, Türkiye ve Katar'ı ziyaret edecek
Aktüel

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad, Türkiye ve Katar'ı ziyaret edecek

Yeniakit Publisher
2020-12-03 18:39:06 -
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad, Türkiye ve Katar'ı ziyaret edecek

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın, Afgan barış görüşmelerini değerlendirmek üzere Türkiye ve Katar'ı ziyaret edeceği bildirildi.

ABD Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, Halilzad'ın dün, Ankara'ya geçmek üzere yola çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "Halilzad, Türkiye'de Afgan barış görüşmeleri için uluslararası koordinasyon ve Türkiye'nin desteğini görüşecektir." ifadesine yer verildi.

Halilzad'ın Katar'da Afgan taraflarla görüşeceği kaydedilen açıklamada, "Tarafların siyasi bir yol haritası, kapsamlı ve kalıcı bir barış için anlaşmaya varmak üzere çalışmalarını şu anda elde edilen ivmenin üzerine inşa etmeleri gerekiyor." görüşüne yer verildi.

Halilzad'ın, Ankara ve Doha dışında da bölgede Afgan barış görüşmeleri için destek görüşmelerinde bulunacağı ifade edildi.

Afganistan hükümeti ve Taliban heyeti arasında 12 Eylül'de Doha'da başlayan ve görüş ayrılıkları nedeniyle askıya alınan barış görüşmeleri, geçtiğimiz günlerde tekrar başlamıştı.

Her iki tarafın da onayıyla görüşmelerin usulü konusunda anlaşma sağlanırken, bundan sonra ise ana barış görüşmelerinin içeriği konusunda müzakerelere başlanacak. Böylece, ana görüşmede hangi maddelerin önce ve hangi konuların daha sonra görüşüleceği konusu ele alınacak.

İkinci görüşmenin kaç gün süreceği henüz bilinmezken, bu görüşmenin de olumlu sonuçlanması halinde, ana barış görüşmelerine başlanacak.




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