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Gündem ABD'liler "Bir sonraki güç Türkiye olacak" demişti... Abdullah Ağar'dan flaş yorum
Gündem

ABD'liler "Bir sonraki güç Türkiye olacak" demişti... Abdullah Ağar'dan flaş yorum

Yeniakit Publisher
2024-04-30 13:58:00 - 2024-04-30 14:11:57

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, ABD basının Türkiye hakkındaki analizini değerlendirdi.

The National Interest, Türkiye'nin deniz gücünü artırdığını vurguladığı dikkat çekici bir analiz yayınladı. Analizde Türkiye'nin bir sonraki süper güç olacağı belirtildi.

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, ABD basının Türkiye hakkındaki analizini değerlendirdi. Türkiye'nin özellikle TCG Anadolu ile birlikte neler kazandığını anlatan Ağar, teknik gelişmeler ışığında Türkiye'nin nasıl adım adım süper güç haline dönüştüğünü gözler önüne serdi.

ABD'lilerin analizi

The National Interest'in söz konusu yazısı şöyleydi:

NATO müttefiki Türkiye, bir uçak gemisi işletecek olan en son ülke olabilir.

Türkiye, çok amaçlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'nun Türk Deniz Kuvvetlerine katılmasının ardından, ikinci uçak gemisini geliştirerek deniz kabiliyetlerini arttırıyor.
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İkinci uçak gemisiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Türkler tasarım ve inşasında yabancı bir ülkeden destek alınmayacağını açıkladı.

Tamamen yerli olarak tasarlanıp inşa edilecek olan yeni uçak gemisi, Türkiye'nin deniz inşasında kendine olan güvenini daha da ileri götürmeyi amaçlamaktadır.

Bu yeni gemide üç pist bulunacak ve başlangıçta modüler bir rampa sistemi kullanılacak olup, yerli bir katapult (uçak fırlatma) sistemi geliştirilmesi planlanmaktadır.

İnsanlı ve insansız hava araçlarının bir karışımını destekleyecek şekilde tasarlanan uçak gemisi, önemli bir hava kanadı kapasitesine sahip olacak ve Türkiye'nin deniz gücünü ve kabiliyetlerini arttırma kararlılığını vurgulayan gelişmiş savunma sistemleriyle donatılacaktır.

İlk tasarımlar, ikisi kalkış ve biri iniş amaçlı olmak üzere üç pist içereceğini göstermektedir.

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