ABD'li yetkililer, Johnson'ın sevgilisine vize vermedi

Oceana aslı çevreci kuruluşta çalışan Carrie Symonds, iş gereği ABDvizesine başvurdu. Daily Mail'ın haberine göre, Symonds'ın vize başvurusu ABD'li yetkililer tarafından reddedildi.

Bu durumun sebebi olarak, Symonds'ın geçen yıl Somaliland'e yaptığı ziyaret gösteriliyor. ABD, 1991'de tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Somaliland'i tanımıyor ve Somali'nin toprak parçası olarak sayıyor.

Somaliland'e uluslararası tanınırlık kazandırmak isteyen kuruluşlardan da açıklamalar geldi. Ayan Mahamoud, "İngiltere hükümeti ile güzel bir ilişkimiz var. Adil olmayan seyahat kısıtlamalarının kaldırılması, Somaliland'in uluslararası arenada tanınması için İngiliz hükümetine çağrıda bulunmaya devam edeceğiz. Bağımsız, huzurlu ve istikrarlı bir ulusuz ve çoğunlukla komşumuz Somali ile karıştırılıyoruz." ifadelerini kullandı.

İngiliz Telegraph gazetesi haberi, "G7'de Başkan Trump ile görüşecek Johnson için, bu durum utanç verici." sözleriyle duyurdu. haber7