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Gündem ABD'li yetkili PKK/YPG sorularını duyunca kıvırdı
Gündem

ABD'li yetkili PKK/YPG sorularını duyunca kıvırdı

Yeniakit Publisher
2023-10-05 01:13:00 -
ABD'li yetkili PKK/YPG sorularını duyunca kıvırdı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü olarak tanımladıkları PKK'ya karşı mücadelede NATO müttefiki Türkiye'nin yanında 'kararlılıkla' durduğunu belirtirken YPG sorusunu duyunca kıvırdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, basın toplantısında, sorulan "Bugün Türkiye Dışişleri Bakanı, pazar günü Ankara’da terör saldırısı girişiminde bulunan iki PKK/YPG teröristinin Suriye’den geldiğini söyledi. Ayrıca Irak ve Suriye’deki PKK/YPG terör örgütü tesislerinin Türkiye’nin meşru hedefleri olduğunu söyledi. Bu konuda bir cevabınız var mı?" sorusunu yanıtladı.

Patel, konuya ilişkin cevabında, "ABD, NATO müttefikimiz Türkiye'nin ve Türk halkının, ABD tarafından Yabancı Terör Örgütü (FTO) olarak tanımlanan PKK'ya karşı mücadelesinde kararlılıkla yanındadır." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Patel, PKK terör örgütünün Suriye kolu YPG ile bağlantısı hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Patel, "Bu detaylı iddiaların doğruluğunu teyit edebilecek yeterli bilgi sahip değiliz. Burada sunabileceğimiz hiçbir şey yok." dedi.

PKK ve YPG'nin Türkiye’ye ve ABD’ye oluşturduğu tehdidin ayrı durumlar olup olmadığı sorulduğunda, cevap vermekten kaçınan Patel, "Durum bu. Uzun zamandır süre gelen ABD politikasını değiştirmek için burada değilim." ifadesini kullandı.
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Patel, "PKK’nın Türkiye için oluşturduğu güvenlik tehdidinin farkındayız." dedi.

YPG’nin Türkiye’ye tehdit oluşturup oluşturmadığı sorulduğunda ise Patel, "Bu konu hakkında sunabileceğim bir güvenlik değerlendirmesi yok." karşılığını verdi.

- Bakan Güler: "PKK/KCK, PYD/YPG'nin tüm tesis ve faaliyetlerinin meşru hedefimiz olacağının bilinmesini istiyoruz"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Suriye ve Irak'ta PKK/KCK, PYD/YPG'nin tüm tesis ve faaliyetlerinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimiz olacağının herkes tarafından bilinmesini istiyoruz." demişti.

Terör saldırısını akamete uğratan kahraman polislere şifa dileyen Güler, İçişleri Bakanlığı camiasına geçmiş olsun dileklerini de iletmişti.

- Bakan Fidan, Ankara'daki terör saldırısının faili iki teröristin Suriye'den geldiğini bildirmişti

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'daki terör saldırısının faili iki teröristin Suriye'den geldiğini belirterek "İstihbarat ve güvenlik güçlerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde iki teröristin Suriye'den geldikleri, burada (Suriye'de) eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur." ifadesini kullanmıştı.

Bakan Fidan, "Özellikle Irak ve Suriye’de PKK/YPG'ye ait bütün altyapı, üstyapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekûn meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK/YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum." diye konuşmuştu.

Kaynak: AA

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