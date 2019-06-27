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ABD’li vekil köpürdü! "Rusya saldırganlığın tetikçisi"

Brüksel'de iki gün süren NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına konuşan ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper, İran'ın hasmane faaliyetlerinin uluslararası bir sorun olduğunu belirterek, 'Açık konuşmalıyım, ABD İran'la savaş istemiyor' dedi.

27 Haziran 2019 Perşembe 18:10
ABD’li vekil köpürdü! "Rusya saldırganlığın tetikçisi"

ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper, Brüksel'de iki gün süren NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

NATO müttefikleriyle son dönemde Körfez Bölgesi'nde yaşanan gelişmeleri görüştüğünü aktaran Esper, üyelere İran'ın "kötü davranışlarına" karşı tepkilerini göstermeleri konusunda talepte bulunduğunu söyledi.

Esper, ABD'nin amacının İran'ı müzakere masasına getirmek olduğuna işaret ederek, "Açık konuşmalıyım, ABD İran'la savaş istemiyor. Ancak bölgedeki ABD güçlerini ve çıkarlarını korumaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Kimsenin ABD'nin itidalli davranışını "zayıflık" olarak algılamaması gerektiğini vurgulayan Esper, İran'ın hasmane faaliyetlerinin birçok ülkeyi etkileyen uluslararası sorun halini aldığını savundu.

"Rusya saldırganlığın tetikçisi"

Esper, son 30 yıldır Rusya'nın Avrupa'da saldırganlığı tetiklediğini ifade ederek, ABD'nin Rusya'nın aksine Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Antlaşması'na sadık kaldığını kaydetti.

Rusya'nın antlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmesi için 2 Ağustos'a kadar vakti bulunduğunu anımsatan Esper, "Moskova, INF Antlaşması'nı terk ederse, biz müttefiklerimizle önümüze bakarız. Geçmişte de yaptığımız gibi birlikte yatırım yaparak sınamaları aşarız." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 18:10
  1. ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper
  2. Brüksel
  3. NATO Savunma Bakanları Toplantısı
  4. NATO müttefikleri
  5. Rusya
  6. Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Antlaşması
  7. İran Cumhurbaşkanlığı
  8. İran

YORUM YAZ

  • Ziya Ziya 47 dk önce
    Siz öterken ahkâm keserken iyi de rusya konuşunca kötü öylemi tam yehudi taktiğini
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 51 dk önce
    ABD, Iran 'la Savaş İstemiyor Neden?Kaybederiz Diye mi Korkuyorsunz Korkaklar. Her Halde Vietnamı Unutamadınız Şerefsizler.
  • ErenEren54 dk önce
    Amerika bu sefer yalnızsın. Avrupa ve Amerika zenginliği paylaşırken Soğuk savaş zamanı ve sonrası Türkiye’nin payına ne düştü?? Fakirli,terör

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