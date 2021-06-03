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Dünya ABD'li senatörlerden Rusya'ya tepki
Dünya

ABD'li senatörlerden Rusya'ya tepki

ABD New Hampshire Senatörü Jeanne Shaheen, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya bölgelerinde devam eden Rus askeri faaliyetlerinin Gürcistan için ciddi bir güvenlik sorunu olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 23:25:00 -
ABD'li senatörlerden Rusya'ya tepki

ABD New Hampshire Senatörü Jeanne Shaheen, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya bölgelerinde süren Rus askeri faaliyetlerinin Gürcistan için ciddi bir güvenlik sorunu olduğunu söyledi.

ABD Ohio Senatörü Rob Portman ile Jeanne Shaheen resmi temaslarda bulundukları Tiflis'te Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili tarafından kabul edildi.

Hükümet Binasında düzenlenen toplantıda Gürcistan ile ABD'nin ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele alındı.

Garibaşvli ile görüşmesi ardından ortak basın toplantısını düzenleyen Shaheen ile Portman, Gürcistan'ın karşı karşıya olduğu toprak bütünlüğü sorunlarına değindi.

Shaheen, Rusya'nın Gürcistan'ın NATO ve AB ile entegrasyonuna karşı çıktığını ve Tiflis yönetimi üzerinde etki için askeri gücünü kullanmaya çalıştığını belirtti.

Gürcistan ziyareti kapsamında Güney Osetya'nın işgal hattı yakınlarında Tiflis yönetiminin kontrol ettiği bölgelerde incelemelerde bulunduklarını kaydeden Shaheen, "Rus askerlerinin ve Rus silahlarının Gürcistan'ı hedef almasının ne kadar büyük bir zorluk olduğunu gördük." dedi.

Shaheen, ABD olarak Gürcistan'a destek vermeye devam edeceklerini ve Rusya'ya karşı yaptırımların sürdüğünü belirtti.

Shaheen ayrıca ABD ile Gürcistan arasında serbest ticaret anlaşması imzalanması için çalışmaların sürdüğü bilgisini de paylaştı.

Portman ise Gürcistan'ın AB ve NATO üyesi olması gerektiğini belirterek, "Bizim düşüncemiz Gürcistan'ın Batı'nın parçası haline gelmesidir. Bu NATO üyeliği ve böylece Gürcistan'a Rusya'nın tehditlerine karşı ek savunma imkanlarının sağlanması demektir." ifadesini kullandı.

Rusya'nın 2008'de yaşanan Güney Osetya savaşının ardından Tiflis ve Moskova yönetimleri arasında imzalanan 6 maddelik ateşkes anlaşmasına uymadığını kaydeden Portman, "(İşgal hattındaki incelemeler sırasında) Bugün gördüklerimiz Rusya'nın imzaladığı 6 maddelik anlaşmayı ihlal etmeyi sürdürdüğünün kanıtıdır." dedi.

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