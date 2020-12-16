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Aktüel ABD'li senatörler Rusya'nın ABD'li kurumlara saldırısına ilişkin detaylı bilgi talep ediyor
Aktüel

ABD'li senatörler Rusya'nın ABD'li kurumlara saldırısına ilişkin detaylı bilgi talep ediyor

Yeniakit Publisher
2020-12-16 19:03:56 -
ABD'li senatörler Rusya'nın ABD'li kurumlara saldırısına ilişkin detaylı bilgi talep ediyor

WASHINGTON (AA) - ABD'li Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler, Rus bir hacker grubunun ABD Ticaret, Hazine ve İç Güvenlik Bakanlıkları da dahil olmak üzere çeşitli kurumlara yönelik siber saldırısına ilişkin, soruşturmayı yürüten makamlardan detaylı bilgi talep etti.

Cumhuriyetçi senatörler Jerry Moran, Roger Wicker, John Thune ve Demokrat senatörler Maria Cantwell, Richard Blumenthal ve Jeanne Shaheen, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansına (CISA) bir mektup gönderdi.

Mektupta ülkenin çeşitli bakanlık ve kurumlarına yönelik "alarm verici" siber saldırılardan duyulan endişe dile getirilerek, "Son dönemdeki siber saldırının federal hükümet üzerindeki etkilerinin kapsam ve detayları hakkında tüm bilgileri görmek istiyoruz." ifadesine yer verildi.

Senatörler mektupta, bundan sonra Rus bilgisayar korsanlarına yönelik atılması düşünülecek adımlara ve süren soruşturmaya ilişkin söz konusu kurumlardan bilgi talebinde bulundu.

ABD'de Ticaret, Hazine, İç Güvenlik Bakanlığına ve diğer bakanlıklara bağlı çeşitli ajanslara, geniş çaplı siber saldırı olduğu ortaya çıkmıştı.

Amerikan basını söz konusu saldırıların ardında, Rus hükümetinin bulunduğunu yazmıştı.

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