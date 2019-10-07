ABD’li Senatör Graham, Trump’a ateş püskürdü: Kürtleri terk etmek ABD onuruna kara lekedir!

Donald Trump yönetiminin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı askeri operasyona yeşil ışık yakması, ABD'li Senatörü kızdırdı.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuyla ilgili operasyon planına ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan ABD'li Senatör Lindsey Graham, “Başkan Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeyiyle ilgili kararının detaylarını bilmiyorum. Pompeo'yla bir araya gelmek için görüşmelerim sürüyor” dedi.

Söz konusu kararın Kürtleri Beşar Esed ve İran'la işbirliğine zorlayacağını dile getiren Graham, “Bu karar Türkiye'nin ABD Kongresi'yle olan ilişkilerini bozar. Ayrıca Kürtleri terk etmek ABD'nin onuruna kara bir leke olarak kalacaktır” ifadelerini kullandı.

Bu arada Graham, ABD Senatosu'nun buna karşı çıkacağını da sözlerine ekledi.