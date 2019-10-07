0553 313 94 23

ABD’li Senatör Graham, Trump’a ateş püskürdü: Kürtleri terk etmek ABD onuruna kara lekedir!

Donald Trump yönetiminin, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yapacağı askeri operasyona yeşil ışık yakması, ABD’li Senatörü kızdırdı. Twitter hesabından açıklama yapan Senatör Lindsey Graham, “Kürtleri terk etmek, ABD’nin onuruna kara bir leke olarak kalacaktır” ifadelerini kullandı.

07 Ekim 2019 Pazartesi 18:08
ABD’li Senatör Graham, Trump’a ateş püskürdü: Kürtleri terk etmek ABD onuruna kara lekedir!

Donald Trump yönetiminin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı askeri operasyona yeşil ışık yakması, ABD'li Senatörü kızdırdı. 

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuyla ilgili operasyon planına ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan ABD'li Senatör Lindsey Graham, “Başkan Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeyiyle ilgili kararının detaylarını bilmiyorum. Pompeo'yla bir araya gelmek için görüşmelerim sürüyor” dedi.

Söz konusu kararın Kürtleri Beşar Esed ve İran'la işbirliğine zorlayacağını dile getiren Graham, “Bu karar Türkiye'nin ABD Kongresi'yle olan ilişkilerini bozar. Ayrıca Kürtleri terk etmek ABD'nin onuruna kara bir leke olarak kalacaktır” ifadelerini kullandı.

Bu arada Graham, ABD Senatosu'nun buna karşı çıkacağını da sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 18:08
  1. Donald Trump
  2. Türkiye
  3. Suriye
  4. Pompeo
  5. Beşar Esed
  6. ABD'li Senatör Lindsey Graham
  7. Fırat'ın doğusu
  8. ABD
  9. ABD Senatosu
  10. İran

YORUM YAZ

  • BELIRONIBELIRONI10 dk önce
    AMERIKALI SENATÖR GRAHAM ZATEN SIYONIT ISRAILIDIR YENI GRAHAM ISRAILE CALISIYOR BUNU GÖRMEYEN YA KÖRDÜR YA DELIDIR GRAHAM SENATÖR ISRAILIN AJANIDIR.
  • Zekeriya ErtuşZekeriya Ertuş11 dk önce
    Bunlar büyük bir savaş peşinde olabilirler ordumuz bu bilinçle hareket etmeli yavaş yavaş gitmeli topyekün değil
  • Kul AhmetKul Ahmet31 dk önce
    Türk'lere hainlik yaparken onurunuz neredeydi 

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Pentagon'dan Suriye açıklaması: Belirli bölgelerde...
  1. Pentagon'dan Suriye açıklaması:..
  2. Bebeklerde gaz çıkarma pozisyonları ve..
  3. Barzani’den Suriye açıklaması! ‘Endişe..
  4. Bebeklerde kabızlık neden olur?..
  5. Çocuklarda boy uzatmaya yardımcı..
  6. Çocuklarda iştah açmak için ne..
  7. Operasyon öncesi kritik açıklama:..
  8. Müezzini darp eden darbeci..
  9. Çocuklarda dil gelişimi için neler..
  10. ABD’li Senatör Graham, Trump’a ateş..
  11. Sabahattin Önkibar ile Yıldıray Çicek..
  12. CHP'yi sarsan gelişme! Öztürk..
  13. Erdoğan açıkladı: Sırbistan'da Türk..
  14. Çobanbey nerede?
  15. İnanılmaz anlar! Fırlatılan füze yolcu..
  16. Adalet Bakanlığı 700 icra memuru alımı..
  17. Kültür ve Turizm Bakanlığı personel..
  18. Yeni parti kuracak olan Öztürk..
  19. İstanbul Başsavcılığından 'Yeni darbe'..
  20. Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Barış..
  21. Göbek deliği iltihabı hangi bölüm..
  22. Dr. Küzeci'den Irak'taki olaylara..
  23. Evde elma sirkesi nasıl yapılır? Elma..
  24. Dr. Küzeci'den Irak'taki olaylara..
  25. İstanbul'da göçmen kaçakçılığı..
  26. ABD'li generalden Suriye itirafı:..
  27. Ufuk Uras’tan Davutoğlu ile ilgili..
  28. BM'den operasyon açıklaması
  29. Topuk dikeni için hangi doktora gitmek..
  30. Emeklilik gün sayısı nasıl hesaplanır?
İran'dan skandal Türkiye açıklaması!
İran'dan skandal Türkiye açıklaması!
Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
"Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!
"Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!
CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan'a çağrı
Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan'a çağrı

Günün Karikatürü

5 Ekim 2019
2.5 aylık kardeşini pencereden atan çocuktan annesine kan donduran sözler
2.5 aylık kardeşini pencereden atan çocuktan annesine kan donduran sözler
"Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'
"Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'