ABD'li profesörden çarpıcı açıklama: Kimse Türkiye'ye karşı bunu göze alamaz

ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü (Deniz Yüksek Lisans Okulu) Ulusal Güvenlik İşleri Bölümü profesörü Ryan Gıngeras, Yunan medyasına konuştu.

"Türkiye çok güçlü bir mesaj gönderdi"

Doğu Akdeniz'de daha aktif bir Türk varlığını görmeye devam edeceklerini söyleyen ABD'li profesör, "Türkiye, Doğu Akdeniz'de ne yapmak istediğine dair çok güçlü bir mesaj gönderdi. Ancak şu ana kadar diğer komşu ülkelerden, AB'den veya ABD'den ciddi bir geri dönüş olmadı" dedi.

Türkiye ile çatışmayı göze alamıyorlar

Büyük Avrupa ülkelerinin Türkiye karşısında bölünmüş durumda olduğunu belirten ABD'li profesör, "Kimse Türkiye ile askeri bir çatışma tehlikesini göze almak istemiyor" dedi. Gıngeras, "İtalya, Türkiye'nin Libya'daki pozisyonu konusunda diğerleri kadar tepki vermedi. Almanya, özellikle çok daha dinamik olan Fransa'ya kıyasla bu konuda nispeten sessiz kaldı." dedi.

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