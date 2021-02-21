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Gündem ABD'li komutandan skandal YPG/PKK mesajı
Gündem

ABD'li komutandan skandal YPG/PKK mesajı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) öncülüğünde DEAŞ ile mücadele etmek için kurulduğu açıklanan ve terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG'nin de içinde yer aldığı koalisyonun sözcüsü ABD'li komutan Wayne Marotto, sosyal medya hesabından "PKK ile müttefiğiz" mesajı verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 23:10:00 -
ABD'li komutandan skandal YPG/PKK mesajı

ABD'nin terör örgütü DEAŞ ile mücadele etmek maksadıyla kurduğunu açıkladığı koalisyonun sözcüsü Wayne Marotto, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu.

"PKK ile kol kolayız" mesajı

Paylaşımında terör örgütü PKK'nın Suriye kolu SDG (SDF) ile iş birliği yaptıklarını ifade eden sözcü, "DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun Kuzeydoğu Suriye'deki misyonu değişmedi. Koalisyon güçleri, partneri SDG ile birlikte DEAŞ'ı yenmek için çalışıyor. Koalisyon düzenli olarak güvenlik devriyeleri yapıyor; konvoyları ESSA'ya (Doğu Suriye Güvenlik Alanı) yeniden intikal ettiriyor, üsleri geliştiriyor ve koruyor. Birlik sayıları ve üsleri şu ana kadar artmadı." ifadelerini kullandı.

Aynı komutan geçtiğimiz günlerde de kadın teröristleri paylaşmıştı

Marotto, paylaşımlarında sık sık PKK'lı teröristlere yer veriyor. Geçtiğimiz günlerde sözcünün yaptığı açıklama ABD Merkez Komutanlığı CETCOM tarafından da paylaşılmış, "Kobani'nin sözde özgürlüğü" kutlanmıştı.

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