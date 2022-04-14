ABD'li komutan Suriye'de YPG elebaşı ile görüştü

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye desteğini sürdüren ABD, bölgede görev alan yeni komutanını, YPG elebaşı Ferhat Abdi Şirin'e yolladı.

ABD, hain terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG ile ilişkisine kaldığı yerden devam ediyor.

YPG/PKK'nın elebaşı 'Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin, CENTCOM Komutanı olarak seçilen ve yeni görevine başlayan Michel Erik Kurilla ile görüştü.

Görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaştı

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında bölgesel konuları ele aldıklarını kaydeden Kobani, şu ifadeleri kullandı:

“CENTCOM Komutanı Kurilla’yı kabul etmekten onur duyduk. Komutan Kurilla ile IŞİD’e karşı ortak operasyonlar, güvenlik ve bölgesel istikrar konusunda kapsamlı ve verimli bir şekilde fikir alışverişinde bulunduk. CENTCOM’un yeni yönetimi Kuzeydoğu Suriye’de istikrarı korumaya yönelik bağlılığını teyit etti.”

ABD'nin terör örgütüne desteği sürüyor

Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü ve defalarca uyarılarda bulunulan ABD, YPG'ye desteğini esirgemiyor.

Her türlü silah ve mühimmat yardımının yapıldığı terör örgütü, sık sık ziyaret edilirken bunun için de özel bütçe ayrılıyor.