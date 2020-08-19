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Aktüel ABD'li Johnson&Johnson, Momenta Pharmaceuticals'ı 6,5 milyar dolara satın alıyor
Aktüel

ABD'li Johnson&Johnson, Momenta Pharmaceuticals'ı 6,5 milyar dolara satın alıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-19 15:47:32 -
ABD'li Johnson&Johnson, Momenta Pharmaceuticals'ı 6,5 milyar dolara satın alıyor

BERLİN (AA) - Dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden Johnson & Johnson, otoimmün hastalıklarda tedavilere odaklanan Momenta Pharmaceuticals'ı 6,5 milyar dolara satın almak için anlaşma imzaladı.

Johnson&Johnson’dan yapılan açıklamaya göre, Momenta Pharmaceuticals, ABD'li şirketin hisse başına 52,50 dolar olan teklifini kabul etti.

Söz konusu teklif, Momenta Pharmaceuticals'ın hissesinin dünkü borsa kapanış fiyatının (30,81 dolar) yüzde 70'ten daha fazlasına denk geliyor.

Satın almanın gerekli izinlerin alınmasının ardından bu yılın ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

Söz konusu anlaşmanın, ilaç sektöründe bir haftada milyar dolarlık ikinci satın alma anlaşması olması dikkati çekti.

Merkezi Fransa'da bulunan merkezli Sanofi, geçen günlerde, ABD'li biyoteknoloji şirketi Principia Biopharma'yı yaklaşık 3,7 milyar dolara satın almak için anlaşma yaptığını duyurmuştu.


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