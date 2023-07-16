ABD'li isimden tepki çeken ifade: Beyaz Saray'dan açıklama geldi
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in iklim krizine ilişkin açıklaması gündeme bomba gibi gibi düştü. Harris, nüfusu azaltma planlarını adeta ağzından kaçırdı. Büyük tepki çeken ifadeler sonrası Beyaz Saray, Harris'in dilinin sürçtüğünü ve population (nüfus) değil, pollution (kirlilik)” demek istediğini açıkladı.
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, yaptığı bir konuşmada "Temiz enerjiye ve elektrikli araçlara yatırım yapıp nüfusu azalttığımızda, daha fazla çocuğumuz temiz hava soluyabilir ve temiz su içebilir." ifadelerini kullandı.
Harris, Küresel ısınma ve çevre kirliliği hakkında konuşurken, "pollution" (kirlilik) yerine "population" (nüfus) deyince "nüfusu azaltırsak çocuklarımız temiz hava soluyabilir" dedi. Söz konusu ifadenin yanlışlıkla kullanıldığı söylense de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Büyük tepki çeken ifadeler sonrası Beyaz Saray, Harris'in dilinin sürçtüğünü ve population (nüfus) değil, pollution (kirlilik)" demek istediğini açıkladı.