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Dünya

ABD'li eski boks hakemi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Lennox Lewis-Mike Tyson boks maçının hakemi Eddie Cotton yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

2020-04-18 00:53:00 -
ABD'li eski boks hakemi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

ABD'li eski boks hakemi Eddie Cotton, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Uluslararası Boks Federasyonundan (IBF) yapılan açıklamada, iki hafta önce koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan 72 yaşındaki Cotton'un hayatını kaybettiği bildirildi.

2014 yılında emekli olan Eddie Cotton, 2002'de Lennox Lewis ile Mike Tyson arasındaki dünya ağır siklet boks şampiyonluğu unvan maçını yönetmişti.

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