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Ekonomi ABD’li devden borsaya büyük ether transferi: 30 milyon dolarlık değerinde satış! Karşı atağı duyurdular
Ekonomi

ABD’li devden borsaya büyük ether transferi: 30 milyon dolarlık değerinde satış! Karşı atağı duyurdular

Yeniakit Publisher
2023-05-06 22:20:00 - 2023-05-06 22:25:05
ABD’li devden borsaya büyük ether transferi: 30 milyon dolarlık değerinde satış! Karşı atağı duyurdular

Ethereum Vakfı ve Vitalik Buterin toplamda 30 milyon 400 bin dolar değerindeki ETH'yi ABD merkezli kripto para borsası Kraken'e transfer etti. Ethereum Vakfı ve Vitalik Buterin’den ABD’li Borsaya Büyük Ether Transferi: Satış mı yapılıyor?

Ethereum Vakfı ve Vitalik Buterin toplamda 30 milyon 400 bin dolar değerindeki ETH’yi ABD merkezli kripto para borsası Kraken’e transfer etti.

On-chain analiz platformu Lookonchain tarafından sunulan verilere göre Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin ve Ethereum Vakfı yaklaşık 30 milyon 400 bin dolar değerindeki 15 bin 200 Ethereum’u Kraken borsasına transfer etti.

İlk işlem Vitalik Buterin’e ait olduğu bilinen bir cüzdandan gerçekleşti. Buterin, 400 bin dolar değerinde 200 Ethereum‘u Kraken’e aktardı. Ardından kısa bir süre sonra Ethereum Vakfı yine Kraken’e yaklaşık 30 milyon dolar değerinde 15 bin ETH aktardı. Transfer işlemlerinin yapıldığı esnada ETH, 1.960 dolardan işlem görüyordu.

koinbulteni'ne göre: Transfer işlemine dair açıklama yapılmamış olsa da bu tarz işlemlerin amacı genelde satış yapmak oluyor. Buterin geçtiğimiz dönemlerde de benzer satışlar yapmıştı. Son olarak şubat ayında 320 bin dolar değerinde 210 ETH sattı. O dönemde yapılan transferler de aynı şekilde Kraken’e gönderilmişti.

CoinGecko verilerine göre son 24 saat içerisinde %1,4 yükseliş sergileyen ETH, yazım esnasında 1.932 dolardan işlem görüyor.
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