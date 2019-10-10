0553 313 94 23

ABD'li araştırmacıdan YPG/PKK-ABD ilişkisine 'saatli bomba'

Brooking Enstitüsü araştırmacılarından Sloat, "2014'te Obama döneminde başladığından bu yana Suriyeli Kürtlerin bir grubu olan YPG'ye yardım etme politikası, bir saatli bomba gibi." dedi.

10 Ekim 2019 Perşembe 07:29
ABD'li araştırmacıdan YPG/PKK-ABD ilişkisine 'saatli bomba'

Brooking Enstitüsü Araştırmacılarından Amanda Sloat, Washington Post gazetesi için kaleme aldığı makalede, terör örgütü YPG/PKK'yı işaret ederek "ABD, Türkiye'nin Suriyeli Kürt kuvvetler hakkındaki endişelerini hafife aldı. Bu artık devam edemezdi." ifadelerine yer verdi. 

ABD'de hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat siyasetçilerin Başkan Donald Trump'ın Suriye'de Türkiye'nin operasyon yaptığı alandaki askerlerini çekme kararını eleştirdiğine dikkati çeken Sloat, "2014'te Barack Obama döneminde başladığından bu yana Suriyeli Kürtlerin bir grubu olan YPG'ye yardım etme politikası, bir saatli bomba gibi." değerlendirmesinde bulundu.

"Trump'ı eleştirenler ABD-YPG ortaklığını akıllıca bulmuyordu"

Sloat makalesinde şu ifadelere yer verdi:

"DEAŞ'a karşı savaşmak oluşan kısa süreli bir zorunluluk, şu anda acılı bir şekilde ortada olan öngörülebilir sonuçlarla birlikte bir stratejik çelişki doğurdu. ABD'nin, Türkiye'ye karşı uzun süredir bir savaş içinde olan bir terör örgütüyle doğrudan bağı bulunan bu gruba desteğini, bir NATO üyesi olan Türkiye hiçbir zaman kabul etmedi. Şu anda Trump'ı eleştiren hiçbir siyasetçi de bu müttefikliğin en başta akıllıca olduğunu düşünmüyordu. Buradaki asıl sürpriz ABD'li diplomatlar ve askeri yetkililerin bu durumu bu derece savunulamaz kılmış olması."

ABD'nin o dönem başkanı olan Barack Obama'nın 2014'te kendi askerlerini sahaya sürmek yerine yerel aktörlerle iş birliği yapmayı seçtiğini ve YPG ile iş birliğine gittiğini belirten Sloat, "Erdoğan, YPG'nin hem Ankara hem de Washington'ın terör örgütü olarak tanıdığı PKK ile bağlarından dolayı bu ortaklığa karşı çıktı." bilgisini paylaştı.

"YPG-PKK bağı sahada açıkça ortadaydı"

Sloat, ABD'nin YPG'yi terör örgütü olarak tanımadığına işaret ederek, "Ancak+ (YPG ve PKK arasında) sahadaki bağlar açıkça ortadaydı. YPG Rakka'da DEAŞ'ı yendikten sonra, PKK'nın kurucusu olarak tutuklu olan Abdullah Öcalan posterleri açtı." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın Trump'ın kararını eleştiren önde gelen isimlerden biri olduğuna dikkati çeken Sloat, "Graham de 2016'da senatoda yapılan bir oturumda Suriye'deki Kürtler ile ortaklık kurmanın 'dünyadaki en aptalca fikir' olduğunu savunmuş ve Türkiye'nin endişelerini paylaşmıştı." ifadelerini kullandı.

Sloat, Türkiye'nin ABD'nin YPG'yi silahlandırmasını kendi sınırlarına karşı bir tehdit olarak gördüğüne işaret ederek, "YPG'nin DEAŞ ile çatışmaya karar vermesinin nedeni ABD'ye yardım etmek değildi. Bu grubun kendi nedenleri vardı, topraklarını korumanın yanı sıra, Suriye'nin kuzeyindeki 3 kantonu Kürtlerin yoğunlukta olduğu tek bir özerk bölge altında toplamak istiyordu. Ancak bu toprakları Türkiye'nin güneydoğu sınırlarını da kapsıyordu." bilgisini paylaştı.

"Washington Ankara'ya tutulması zor sözler verdi"

PKK ile barış sürecinin Temmuz 2015'te kesildiğinin anımsatan Sloat, 'Washington'ın Ankara'ya tutulması zor sözler verdiğinin" altı çizdi.

Sloat, "Obama yönetimi, 2016 baharında Münbiç'i DEAŞ'tan temizlemek için YPG'den Fırat Nehri'ni geçmesini istediğinde, Erdoğan'ın YPG'nin Fırat'ın doğusunda kalması isteğine karşı davranıyordu. ABD, kamuoyunun önünde YPG'lilerin, DEAŞ'ın temizlenmesinin ardından Fırat'ın batısını terk edeceğini söyledi ancak grup orada kaldı. Trump yönetimi, Haziran 2017'de başlayan Rakka operasyonu için YPG'yi silahlandırdığında, daha sonra silahları toplama sözü verdi. ABD'li bir yetkili ise bu fikrin 'ahmakça' olduğunu ve bu sözün yerine getirilmediğini belirtti." bilgisi paylaştı.

ABD'nin YPG ile iş birliğini "geçici ve taktiksel" olarak tanımladığını ve Erdoğan'ın bunun için bir tarih istediğinin ifade ederek, "ABD, DEAŞ'ı yenme hevesiyle, Türkiye'nin kesinlikle kabul etmeyeceği bir Suriye Kürt bölgesi oluşturulmasının uzun vadeli sonuçlarını fark edemedi." eleştirisinde bulundu.

Sloat, Türkiye'nin daha önce sınırlarında "terör koridoru"nu engellemek ve Suriyeli mültecilerin evlerine geri dönmelerini sağlamak için Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarını yaptığını anımsatarak, ABD'nin bu operasyonlara tepkisinin "ihtiyatlı" olduğuna dikkat çekti.

ABD ve Türkiye'nin güvenli bölge konusunda ortak devriyeler düzenlendiğini vurgulayan Sloat, Trump yönetimine, tüm sorunlara rağmen Türkiye ile ilişkilerini sürdürme çağrısı yapıldı. 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 07:29
  1. Ankara
  2. Amanda Sloat
  3. PKK
  4. YPG
  5. Brooking Enstitüsü
  6. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBMM Başkanı Şentop'tan NATO ülkelerine çağrı
    1. TBMM Başkanı Şentop'tan NATO..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uğur Dündar,..
    3. ABD'li araştırmacıdan YPG/PKK-ABD..
    4. Van'da 2 terörist öldürüldü
    5. 90 bin camide Fetih Suresi okundu
    6. 10.10.2019 Günün âyet ve hadisi
    7. Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
    8. ABD Başkanı Donald Trump: Obama..
    9. HÜDAPAR: Türkiye'nin bu müdahalesi bir..
    10. Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarına..
    11. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    12. 'Trump ve Erdoğan operasyonun..
    13. YPG/PKK, Fırat Kalkanı’nda Suriye..
    14. Komandolar Fırat'ın doğusunda ilerliyor
    15. Mehmetçiklerin ağlatan görüntüleri!..
    16. Mardin'in sınır ilçelerinde ve..
    17. İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin..
    18. 'Türkiye, PKK/YPG'ye asla izin vermez'
    19. Şanlıurfa Valiliğinden basın..
    20. Tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı
    21. ABD Senatosunda Türkiye karşıtı tasarı
    22. 'Harekat planlandığı şekilde devam..
    23. Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı..
    24. Ekvador'un başkenti Quito'da büyük..
    25. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:..
    26. Fırat'ın doğusuna kara harekatı..
    27. YPG/PKK saldırıyı evlerden yapıyor
    28. İsrail'in 'bölgeyi bir din savaşına..
    29. ABD'li araştırmacıdan dikkat çeken..
    30. Komandolar ilerliyor! İşte kara..
    CHP’li belediyenin dinsiz müdürü
    CHP’li belediyenin dinsiz müdürü
    Mustafa İslamoğlu'ndan kaçamak operasyon mesajı!
    Mustafa İslamoğlu'ndan kaçamak operasyon mesajı!
    TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!
    TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!
    İtiraf geldi, rezil oldular! Hani dış güçler hayaldi?
    İtiraf geldi, rezil oldular! Hani dış güçler hayaldi?
    İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı
    İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2019
    Suriye'deki 150 aşiretten 'operasyon' mesajı!
    Suriye'deki 150 aşiretten 'operasyon' mesajı!
    Trump’ın tehdidinden 12 saat sonra yaptığına bakın! Kemal Bey’den PKK’ya “hayat öpücüğü!”
    Trump’ın tehdidinden 12 saat sonra yaptığına bakın! Kemal Bey’den PKK’ya “hayat öpücüğü!”