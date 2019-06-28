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ABD'li aktör Türkiye'ye geldi! Başkan Erdoğan ile görüşecek

ABD'li aktör Steven Seagal, özel bir davetle Türkiye'ye geldi. Başkan Erdoğan ile görüşecek olan Seagal, Bodrum'da cansız bedeni kıyıya vuran 3 yaşındaki Aylan Kurdi'nin hayatını anlatacak film projesiyle ilgili önemli bir mesaj verdi.

28 Haziran 2019 Cuma 22:03
ABD'li aktör Türkiye'ye geldi! Başkan Erdoğan ile görüşecek

ABD'li aktör Steven Seagal, Türk Amerikan İş Adamları Derneği - Amerikan Ticaret Odası Türkiye ( TABA - AmCham )'nin davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Türkiye ziyareti kapsamında çeşitli temaslarda bulunacak olan ünlü aktör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir görüşme gerçekleştirecek.

Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle saat 16.00 sıralarında Moskova'dan İstanbul'a gelen Steven Seagal'i İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda, TABA - AmCham Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ali Bayramoğlu ile TABA - AmCham Başkanı Ali Osman Akat karşıladı.

"Bu filmle ilgili bir şey bilmiyoruz"

Aktör Seagal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2014 yılının ardından ikinci kez Türkiye'ye geldiğini ve İstanbul'da olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi. İstanbul'da yapacakları projenin kendisi açısından çok büyük bir deneyim olacağını dile getiren Seagal, Bodrum'da cansız bedeni kıyıya vuran 3 yaşındaki Aylan Kurdi'nin hayatını anlatacak film projesinde yer alıp almayacağıyla ilgili bir soruya "Henüz bu filmle ilgili olarak bir şey bilmiyoruz. Konuşacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan kabul edecek

Ali Bayramoğlu ise Seagal'ın aktörlüğünün yanı sıra Rusya'da insani elçi olarak özel görev alan birisi olduğunu belirterek şunları söyledi: "Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi, Türkiye'de yaşanan hadiseleri görmek ve bu doğrultuda çeşitil görüşmeler yapmak üzere şu anda İstanbul'da. Salı günü bunun bütün detaylarını bir basın toplantısı ile açıklayacağız. Nasip olursa Çarşamba günü de sayın Cumhurbaşkanımıza bir ziyaret yapacağız. Biz kendisine Türkiye'ye hoş geldiniz diyoruz" şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından basın mensuplarıyla fotoğraf çektiren Seagal, daha sonra beraberindekilerle beraber bindiği özel araç ile konaklayacakları otele doğru hareket etti.

Öte yandan ünlü aktörün İstanbul programı kapsamında, Ailesiyle birlikte Suriye'deki iç savaştan kaçarak Yunanistan'a geçmeye çalışırken bindiği botun batması sonucu cansız bedeni Bodrum'da kıyıya vuran Aylan Bebek'in hayatını anlatan film projesine ilişkin bazı görüşmeler yapacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 22:03
  1. İstanbul
  2. Steven Seagal

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