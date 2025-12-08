  • İSTANBUL
Yerel Abdest alırken kalp krizi geçirip Hakk'a yürüdü
Abdest alırken kalp krizi geçirip Hakk'a yürüdü

Abdest alırken kalp krizi geçirip Hakk'a yürüdü

Adana’nın Karaisalı ilçesine bağlı Kuzgun Mahallesi’nde akşam saatlerinde üzücü bir olay yaşandı. Küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan Aydın Konuk (43), akşam namazı için evinde abdest aldığı sırada aniden fenalaşıp Hakkın rahmetine kavuştu.

Olay ilçeye bağlı Kuzgun Mahallesi’nde meydana geldi. Geçimini küçükbaş hayvancılıkla sağlayan Aydın Konuk, akşam namazı için evinde abdest aldığı sırada aniden fenalaştı. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ambulansla hastaneye kaldırılan Konuk, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

