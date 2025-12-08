Abdest alırken kalp krizi geçirip Hakk'a yürüdü
Adana’nın Karaisalı ilçesine bağlı Kuzgun Mahallesi’nde akşam saatlerinde üzücü bir olay yaşandı. Küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan Aydın Konuk (43), akşam namazı için evinde abdest aldığı sırada aniden fenalaşıp Hakkın rahmetine kavuştu.
