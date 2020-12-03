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Aktüel AB'den Sudan'daki Etiyopyalı sığınmacılara yardım sözü
Aktüel

AB'den Sudan'daki Etiyopyalı sığınmacılara yardım sözü

Yeniakit Publisher
2020-12-03 23:47:43 -
AB'den Sudan'daki Etiyopyalı sığınmacılara yardım sözü

HARTUM (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, Sudan'daki Etiyopyalı sığınmacıların şartlarının iyileştirilmesi için insani yardım sağlayacaklarını, sorumluluğu tek başına Hartum hükümetine bırakmayacaklarını belirtti.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre Lenarcic başkanlığındaki üst düzey insani yardım heyeti, Etiyopyalı sığınmacıların durumunu yerinde incelemek üzere Kadarif Valisi Süleyman Ali ile birlikte Um Rakuba kampını ziyaret etti.

Lenarcic, burada yaptığı açıklamada, "AB, Etiyopyalı sığınmacılara yardım sağlama sorumluluğunu tek başına Sudan hükümetine bırakmayacak. Onlara hizmet sunulmasında hükümetle birlikte çalışacağız." ifadelerinin kullandı.

Lenarcic, AB'nin kamptaki sığınmacıların durumunu iyileştirmek için BM kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içerisinden insani yardım paketlerini sunmak üzere olduğu bilgisini verdi.

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Etiyopya Başbakanı Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Etiyopya, cumartesi günü, TPLF güçlerinin elinde bulunan eyaletin başkenti Mekelle şehrinin, ordu birlikleri tarafından ele geçirildiğini açıklamış, elebaşlarının yakalanması için operasyon başlatmıştı.

Etiyopya ordusunun 4 Kasım'da başlattığı operasyonların ardından binlerce kişinin hayatını kaybettiği, 50 bine yakın kişinin Sudan'a sığındığı belirtiliyor.

Afrika'daki sığınmacı yükünü en fazla sırtlanan ülkelerden Sudan'da çoğunluğu Güney Sudan'dan olmak üzere 1 milyondan fazla sığınmacı bulunuyor.



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