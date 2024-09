AB’den şok karar! Türkiye’nin asırlık markası ürünlerini piyasadan toplayacak

Avrupa Komisyonu'nun resmi internet sitesinde, Türkiye'nin asılrık kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'in Mart 2022'den önce üretilen ürünleri için toplatma kararı verildiği duyuruldu. Ancak kararın yalnızca Eyüp Sabri Tuncer'e ilişkin olmadığı ortaya çıktı. Bunlar arasında L'Oreal, Schwarzkopf, Unilever, Palmolive, Nivea ve Dove gibi Türkiye'de de satış yapan markalar olduğu belirtildi.

Açıklamada, maddenin üreme sisteminde hasar yarattığı özellikle hamile kadınlara büyük zararları olduğu kaydedildi. Cilt hassasiyeti de yaratan ürünün kozmetik yönetmeliğine uygun olmadığı vurgulandı. Kararın Mart 2022'den önce üretilen ürünler için olduğu belirtildi.

Resmi sitede listesine yer verilen ürünler ise şöyle:

Bodrum Mandalinasi (1 l / 400 ml / 200 ml / 150 ml)

Combative for Men (250 ml)

Dogal Zeytinyagli Dus Jeli (600 ml)

Dogal Zeytinyagli Sivi Sabun (750 ml)

El ve Vücut Losyonu Almond (300 ml)

Empress (50 ml)

Gardenya (1 l / 400 ml / 200 ml / 150 ml)

Hatiralar (1 l / 400 ml / 200 ml / 150 ml)

Klasik Limon (1 l / 400 ml / 200 ml / 150 ml)

Love Kisses (50 ml, 250 ml)

Okyanus (1 l / 400 ml / 200 ml / 150 ml)

Peaceful for Men (250 ml)

Pure Love (50 ml, 250 ml)

Tras Kolonyasi No 2 (250 ml)

Tütün (1 l / 400 ml / 200 ml / 150 ml)

Warm Sugar (50 ml, 250 ml)

Wild Beauty (50 ml, 250 ml)

Yasemin (1 l / 400 ml / 200 ml / 150 ml).