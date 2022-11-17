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Dünya AB'den Polonya açıklaması: Rusya'yı suçladılar
Dünya

AB'den Polonya açıklaması: Rusya'yı suçladılar

Polonya'yı Ukrayna füzesinin vurduğu bilinmesine rağmen, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Rusya'yı suçladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 00:24:00 -
AB'den Polonya açıklaması: Rusya'yı suçladılar

Polonya'nın Ukrayna sınırındaki Przewodow köyüne düşen ve 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan füzeye ilişkin yazılı açıklama yapan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, söz konusu olayın sorumlusunun Rusya olduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği’nin (AB) Polonya ile tam dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Borrell, “Polonya ve Ukrayna'daki kurbanların ailelerine başsağlığı diliyoruz. AB, Polonya'nın sahadaki gerçekleri ortaya çıkarmak için devam eden soruşturmasını tam olarak destekliyor. Sonraki adımlarda NATO da dahil olmak üzere ortaklarımızla yakın temas halinde olacağız” dedi.

Borrell, “Bu trajik olay, dün Rusya tarafından Ukrayna şehirlerine sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan bir başka füze saldırısının sonucudur. Bu saldırılar uluslararası hukukun ağır ihlalleridir. Rusya, Ukrayna'ya karşı yürüttüğü haksız ve sebepsiz savaş hakkında dezenformasyon yaymaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Rusya’yı yasadışı savaşını durdurmaya çağıran Borrell, Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve BM Şartı'nda yer alan meşru müdafaa hakkına verilen desteğin kararlılıkla sürdürüldüğünü açıkladı. Borrell, “Ukrayna'ya güçlü siyasi, askeri, insani ve mali destek sağlamaya devam edeceğiz. Kısıtlayıcı önlemler de dahil olmak üzere, savaşı durdurması ve Ukrayna topraklarından çekilmesi için Rusya üzerindeki baskıyı güçlendirmeye devam edeceğiz” diyerek, Rusya, tüm failler ve suç ortaklarından hesap sorulacağını vurguladı.

Öte yandan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda erken saatlerde yaptığı açıklamada, Polonya topraklarına füzenin "muhtemelen Ukrayna'nın hava savunma sistemlerinden kaynaklanan bir kaza" sonucu düştüğünü ve "Polonya'ya kasıtlı bir saldırı olduğuna dair hiçbir belirti olmadığını" aktarmıştı.

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Yorumlar

Muş

Kendileri çalıyorlar kendileri oynuyorlar bu ab tam bir alçak Ukranya kendi attı o füzeleri
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